Deputados oposicionistas questionam pesquisa da Vox Populi no Acre

“A pesquisa não aferiu a quantidade correta pessoas de acordo com o tamanho do colégio eleitoral”, questionou Sinhasique

JORGE NATAL

Na abertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre, os deputados oposicionistas Gehlen Diniz (PP) e Eliane Sinhasique (PMDB) criticaram os números da pesquisa do instituto Vox Populi, que foi divulgada nesta segunda-feira (31) pela TV Gazeta. Além de questionar os critérios estatísticos, os parlamentares disseram que é a primeira pesquisa que não aferiu a rejeição dos candidatos.

Para Diniz, o instituto não ouviu os “rincões” do Estado, referindo-se aos municípios mais distantes, onde, segundo eles, o virtual pré-candidato ao Governo do Acre, Gladson Cameli (PP), tem dois de cada três votos. “Se eles colocaram empate é porque estamos no mínimo 20 pontos percentuais na frente”, assim avalia o progressista, destacando que os números também beneficiam o pré-candidato ao Senado, Jorge Viana (PT).

Ao saber que foram entrevistadas 270 pessoas em Rio Branco e 60 em Cruzeiro do Sul, enquanto nos demais municípios os formulários foram preenchidos por telefone, além de que houve terceirização dos serviços, Sinhasique ponderou os resultados. “A pesquisa não aferiu a quantidade correta de pessoas de acordo com o tamanho do colégio eleitoral, além da rejeição que também foi omitida”, comentou a deputada.

