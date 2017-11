Deracre inicia obras de reparo na ponte que liga Brasileia e Epitaciolândia

Redação ORB

Para garantir a trafegabilidade de condutores e pedestres entre Brasiléia e Epitaciolândia, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Deracre), realiza a reforma da ponte José Augusto, sobre o Rio Acre.

A reforma, que se iniciou na terça-feira, 21, é resultado de uma parceria entre o governo do Estado com as prefeituras de Brasiléia e Epitaciolândia.

Foram investidos cerca de R$ 30 mil na troca de piso e reforço das estruturas da ponte. “A previsão é de que até o fim desta semana ela esteja pronta”, informou o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura.

Moura falou ainda sobre a construção de uma nova ponte na região, com mão dupla, ciclovia e outros detalhes que facilitarão o transporte em ambos os municípios. “Essa obra está inclusa no Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia.

São 10 quilômetros de via contornando os dois municípios”, destacou.

A construção das rodovias tira os veículos pesados que fazem exportação pela BR-317 de dentro das cidades, preservando as vias urbanas e melhorando a qualidade de vida da região.

