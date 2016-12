Familiares do Senhor Delson Campos, 76 anos, morador da cidade Brasiléia/Acre, comunica seu desaparecimento a quase 48 horas na mesma cidade.

Por favor quem encontra-lo entrar em contato pelos telefones (68)9995-2625 falar com Ana Paula (nora), (68) 9971-1260 falar com Iraide (filha), 9967-2799 Darcio, ou no número de Emergência 190.

A família agradece.

