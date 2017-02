Desembargadora Cezarinete Angelim toma posse no cargo de vice-presidente do TRE-AC

Em sessão solene ocorrida na tarde desta terça-feira, 7, a desembargadora Cezarinete Angelim tomou posse como membro efetivo e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

A magistrada assume o cargo deixado pela desembargadora Waldirene Cordeiro, que encerrou o seu biênio na vice-presidência e corregedoria regional eleitoral na última sexta-feira, 3. Na próxima sessão, marcada para quinta-feira, 9, será feita a eleição para a escolha do novo corregedor do órgão, da qual a nova membro poderá participar.

“Ascendo à classe de membro efetivo deste Tribunal cumprindo a linha de trabalho que me impus quando entrei na magistratura. Nesse tempo, percorri todos os degraus de forma incansável, buscando com meu labor e meu conhecimento, colaborar com a Justiça”, destacou a magistrada.

O presidente do TRE-AC, desembargador Roberto Barros, desejou boas-vindas à vice-presidente em nome da Corte Eleitoral e disse que a expectativa com a chegada da magistrada é de manter a excelência nos serviços prestados pela Justiça Eleitoral do Acre.

A desembargadora Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim é natural de Rio Branco (AC). Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Acre, na turma de 1978, e ingressou na Magistratura Acreana em 18 de março de 1988.

Em 1990 foi promovida à Juíza de Direito Titular da Comarca de Cruzeiro do Sul. Na mesma época, de 9 de fevereiro de 1989 a 3 de março de 1991, também exerceu a função de Juíza Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter). Posteriormente, entre 5 de maio de 1994 e 27 de fevereiro de 1996, exerceu a função de Juíza Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral do Estado (Rio Branco).