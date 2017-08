Desembargadora Regina Ferrari toma posse na presidência do TRE-AC

A desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini tomou posse no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), em sessão solene ocorrida na tarde desta quinta-feira, 10, no plenário do órgão.

Na presença dos membros da Corte Eleitoral, autoridades, familiares e demais convidados ela reafirmou o compromisso de atuar, junto com os juízes do Tribunal, em prol da democracia e cidadania, e na busca incessante do aperfeiçoamento do sistema eleitoral.

A magistrada destacou o desejo de uma gestão compartilhada: “junto com este colegiado desejo que caminhemos para honrar a credibilidade deste Tribunal Eleitoral, alcançada pela sua própria história”. E lembrou que nesta sexta-feira, 11, o TRE acreano completa 42 anos de criação e instalação.

Na mesma sessão solene, a presidente deu posse ao juiz membro Guilherme Michelazzo Bueno no cargo de corregedor regional eleitoral. Ele já respondia interinamente pela Corregedoria e agora assume a titularidade até outubro, em razão do encerramento de seu biênio no Tribunal.

Designado para saudar os empossados em nome da Corte, o juiz membro Antônio Araújo destacou que não resta dúvida quanto à capacidade dos novos dirigentes. “Vossas excelências são pessoas talhadas para a magistratura. São firmes, direitos, equilibrados e justos. Nós, da Corte, lhes desejamos sucesso em suas relevantes missões”, finalizou.

