Desfile cívico de 107 anos reúne população e autoridades em homenagem a Brasiléia

E as atividades em comemoração aos 107 anos de Brasiléia continuam, desta vez o desfile cívico foi a atração principal do dia, levando escolas, instituições militares, secretarias e outras instituições a desfilar para o público presente na rua Geny Assis.

Na noite de quinta-feira, 29, a prefeita Fernanda Hassem recebeu os prefeitos Bira Vasconcelos, de Xapuri, Tião Flores, de Epitaciolândia e o prefeito Zum, de Assis Brasil, as deputadas estaduais, Leila Galvão e Maria Antônia, os vereadores, Rosildo, Edu, Zé Gabrielle e Rozevete, os representantes das policias Civil e Militar, o representante do Corpo de Bombeiros e o representante do Exército Brasileiro, no palanque montado na praça Hugo Poli, para prestigiarem o desfile cívico em homenagem ao aniversário da cidade.

O desfile teve início com a execução do Hino Nacional e logo após o Hino a Brasiléia, acompanhado pelos alunos das escolas estaduais e municipais. Logo após a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e o vice-prefeito e secretário de obras, Carlinhos do Pelado, deram início ao desfile cívico, juntamente com os funcionários da secretária de obras e toda a sua equipe de secretários municipais.

Após a entrada da prefeita, a fanfarra da escola estadual Kairala José Kairala – BANPEK, entrou na avenida para puxar os outros participantes do desfile. Participaram do desfile a Companhia Especial de Fronteira, o Corpo de Bombeiros, a Unidade Educativa Mariano Batista, de Cobija, a Creche Carinha de Anjo, o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Centro de Convivência do Idoso, Escola Bela Flor, do município de Epitaciolândia, a Creche Municipal Roma Emilse, as escolas municipais, Rui Lino, Elson Dias Dantas, Socorro Frota, Valéria Bispo Sabala, Escola Estadual Manoel Fontinele de Castro, os Desbravadores, a Rádio Aldeia FM 90.3, Pastoral da Juventude, Instituto Dom Moacyr – Curso técnico de enfermagem, ciclistas e taxistas.

O prefeito de Assis Brasil, Zum, parabeniza Brasiléia pela excelente festa

“Uma festa muito bonita, muito bem organizada como a cidade merece, e eu quero parabenizar a prefeita Fernanda Assem e toda sua equipe por esse momento tão especial, nos só temos que agradecer pelo convite”, disse o prefeito.

O Major Fredson, da Policia Militar, fala sobre o resgate cívico que vem com o desfile.

“Viemos aqui para brindar ao aniversário do município, o desfile vem para resgatar essa parte cívica do município, os alunos desfilando, cantando os hinos, tanto o nacional quanto o municipal, os bombeiros também participaram e com certeza todos contribuímos para esse resgate”, pontuou o Major.

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, agradece o convite e parabeniza a cidade

“Agradeço o convite feito pela prefeita Fernanda Hassem, parabenizo o município pelos seus 107 anos e parabenizo também a Fernanda, pelo excelente trabalho que vem fazendo a frente da gestão de Brasiléia. Brasiléia, que é o município mãe de Epitaciolândia, gostaria de desejar muito sucesso e falar que o trabalho que a prefeita vem fazendo vai de encontro aos anseios da população, e nesta noite estamos aqui realmente para parabenizar, tanto ela quanto o município”, declarou o prefeito, Tião Flores.

A deputada estadual, Leila Galvão, declara seu amor pela cidade e parabeniza a todos

“Hoje é dia de declarar o nosso amor por Brasiléia, praticarmos o civismo neste momento de alegria. O desfile é até uma forma de resgatar a auto-estima dos estudantes, professores e população de um modo geral. É uma grande alegria estarmos aqui participando e juntos podermos comemorar este ato tão significativo que é o aniversário desta jovem cidade que é Brasiléia, cidade de tantas lutas e conquistas, e que tem muitos desafios pela frente, mas a união, que é a marca desse povo aguerrido e trabalhador e com essa nova gestão da prefeita Fernanda, vamos conseguir supera-los, e com certeza estamos com nossas esperanças renovadas. Tenho certeza que estamos todos muito felizes com a realização desta grande festa por parte da prefeitura na pessoa da Fernanda”, ressaltou a parlamentar.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, finaliza com um emocionado discurso a cidade

“Para mim é um orgulho tremendo está hoje como Prefeita da nossa querida Brasiléia, cidade que me viu nascer, crescer e hoje me deu a oportunidade de conduzir seus destinos pelos próximos 04 anos.

Quero falar direto aos corações dos homens e das mulheres que aqui nasceram e também daqueles que escolheram Brasiléia para morar e criar seus filhos. Meu povo querido, nunca foi fácil administrar uma cidade, a cidade que a gente ama, da forma que encontramos nossa sempre amada Brasiléia, depois de ter passado por duas grandes enchentes, 2012 e 2015 e da verdadeira avalanche que assolou o município que foi a administração que antecedeu a nossa.

Para muitos aqui em Brasiléia, após todos esses desmandos administrativos, nossa cidade realmente tinha se transformado em terra arrasada, sem nenhuma perspectiva, onde as pessoas estavam sem estimulo nenhum de aqui permanecer, aqueles que tinham alguma condição econômica, planejando se mudar de Brasiléia, e aqueles que não tinham essa condição de sair, estavam numa tristeza profunda. Esse era o cenário no qual encontramos Brasiléia agora em 2017.

Mas mesmo com esse cenário sombrio não fui me lamentar, não fui reclamar das situações adversas. Procurei montar uma boa equipe de trabalho, pessoas com muita capacidade e sobretudo, amor por Brasiléia e fomos ao trabalho com um único objetivo: Superar o tempo perdido e em um curto espaço de tempo, tirar nossa cidade da situação calamitosa em que se encontrava.

E hoje, completando apenas 06 meses de nossa administração, a história é outra, a gente começa a ver no rosto das pessoas a alegria voltar, a autoestima de ser brasileense novamente ter morada nos corações das pessoas.

Importante ressaltar, com muita dedicação e trabalho, conseguimos superar essa 1ª etapa de reconstrução da nossa cidade, porém compreendemos que ainda há muito a se fazer, existem muitas e grandes dificuldades ainda para serem superadas, mas fiquem vocês tranquilos que eu e minha equipe, com ajuda de Deus e de todos os nossos parceiros, iremos continuar trabalhando diuturnamente para cada dia ver nossa cidade cada vez mais feliz.

Para finalizar, conclamo todo o nosso povo de Brasiléia para darmos as mãos, mesmo com algumas divergências que porventura tenhamos, a lutar por um objetivo comum, que é a felicidade das famílias de Brasiléia, através de uma cidade mais digna e feliz.

E parafraseando o nosso hino, tem uma estrofe que vejo muito importante para esse momento que vivemos:

“Brasiléia és altiva, povo humilde e hospitaleiro. Tens um feitiço que cativa, a todos, a todos os forasteiros” finalizou a Prefeita.

PARABÉNS BRASILÉIA PELOS SEUS 107 ANOS DE FUNDAÇÃO

