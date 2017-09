Desfile marca o encerramento da Semana da Independência em Brasiléia

Redação, com ASCOM

O desfile cívico e militar em comemoração aos 195 anos de Independência da República Federativa do Brasil foi marcado pela celebração popular e pelos valores democráticos, em Brasiléia. O desfile foi realizado na rua Geny Assis, bairro centro, o evento reuniu centenas de pessoas e contou com a participação dos estudantes do município.

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Vice-Prefeito, Carlinhos do Pelado, realizou a abertura oficial do evento, após saudar as representações educacionais, sociais e desportivas. Autoridades Bolivianas, o Dr. Gustavo Sirena-Juiz da Comarca de Brasiléia; Comandante Saturnino – Corpo de Bombeiros; Capitão Anderson Vera – CIA de Selva da Fronteira; Vereadores Rogério Pontes e Rozevete e o Vice-Prefeito de Epitaciolândia Raimundão, também prestigiaram o evento.

“Mais um ato de civismo e de amor ao nosso país, comemorando os 195 anos de independência do Brasil. Durante toda essa semana nós estivemos realizando atividades, na zona rural e urbana, em alusão a Independência do Brasil com o hasteamento da bandeira, cantando o hino do país e realizando atividades com as nossas crianças jovens e adultos das nossas escolas”

O evento teve a participação da sociedade civil, estudantes das escolas estaduais e municipais e das guarnições militares, como Exército, Corpo de Bombeiros.

Comentários