Detento finge mal estar, é levado a hospital e na volta a presídio tenta entrar com celular no ânus

Aldemir Cabral Martins, de 22 anos, disse que estava passando mal e foi encaminhado ao Pronto-Socorro do município, onde teria tido acesso ao aparelho.

Por Anny Barbosa, G1 AC - Cruzeiro do Sul

O preso Aldemir Cabral Martins, de 22 anos, foi flagrado tentando entrar no Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, com um celular escondido no ânus. Para conseguir ter acesso ao aparelho, o detento fingiu que estava passando mal agente penitenciário Elias Marcel disse fingiu que estava passando mal para ser encaminhado ao Pontro-Socorro do município. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (20).

O agente penitenciário Elias Marcel disse que o o mais provável é que alguém tenha deixado o aparelho no banheiro do hospital para que o detendo pudesse pegar.

“Não dá para adivinhar quem está fingindo passar mal, então, tem que levar. Mas nós ficamos empenhados em descobrir qualquer tipo de armação”, disse.

O preso, que cumpre pena por homicídio qualificado, agora vai responder por ter tentado entrar na unidade penitenciária com o celular. “Vamos levá-lo para a delegacia e informar ao Judiciário que vai tomar as medidas cabíveis”, complementou Marcel.

