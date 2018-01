Detran-AC notifica quase 500 condutores por infração de trânsito

Lista foi publicada nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial. Condutores têm 15 dias para recorrer.

Por G1 AC, Rio Branco Ao menos 467 condutores foram notificados por infração de trânsito, conforme lista do Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC). A notificação foi publicada nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial. Os condutores têm 15 dias para recorrer.

A listagem do órgão ocorre após tentativas de entrega da notificação nos endereços postais dos condutores e, segundo o edital, as notificações de autuação seguem as regulamentações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A publicação apresenta a placa do veículo, o número do auto, a data em que foi cometida a infração, e o código da infração-desdobramento. A maioria das infrações foram cometidas em outubro de 2017.

Para recorrer, o condutor deve preencher um requerimento de defesa e apresentar cópia do auto de infração, ou da notificação no DOU com a cópia da página que indica a placa do veículo, ou outro documento que tenha o número da placa ou o número do auto de infração.

O condutor também deve apresentar cópias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou outro documento de identificação oficial e do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Em casos de procurador, também é necessário apresentar as cópias que comprovem a identificação.

É necessário apresentar ainda original e/ou cópia de documentos que possam comprovar ou ajudar no esclarecimento das alegações. O formulário e os documentos devem ser entregues, dentro do prazo, na sede do órgão. Outras informações e formulários podem ser encontrados no site da instituição.

