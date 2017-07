Detran auxilia alfabetização de quem deseja obter ou precisa renovar a CNH

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) por meio da Coordenação de Educação, instituiu, no início deste ano, o Núcleo de Apoio Pedagógico Detran Amigo com a proposta de auxiliar na alfabetização de quem sonha em obter ou precisa renovar a CNH.

Desde 2011, a equipe de educação de trânsito do Detran, recebe candidatos à primeira habilitação e renovação para realização de testes de leitura e escrita. O teste avalia a percepção, atenção concentrada, destreza manual e outros aspectos psicológicos do candidato, e para fazê-lo é necessário saber ler e escrever.

Com o passar do tempo a equipe pedagógica identificou que de cada dez pessoas avaliadas, quatro não conseguiam obter êxito, ficando impossibilitadas de continuar o processo de renovação ou primeira habilitação.

O diretor-presidente do Detran, Pedro Longo, informou que o projeto de alfabetização foi efetivado no início deste ano e de lá pra cá 15 pessoas aceitaram participar das aulas, três já conquistaram autonomia na leitura e escrita e deram sequência aos processos de habilitação ou renovação, os outros 12 seguem recebendo ensinamentos da equipe pedagógica.

Os alunos escolhidos para as aulas são candidatos que já foram reprovados diversas vezes nos exames teóricos e/ou psicotécnico e encaminhados pela Corregedoria do Detran ao Núcleo Pedagógico.

