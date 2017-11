O Corregedor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) publicou mais um Edital de Notificação (Nº 71/2017) na edição desta segunda-feira, 20, do Diário Oficial do Estado (DOE) pelo cometimento de infrações de trânsito.

Segundo a publicação, os notificados terão um prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste, para apresentem defesa administrativa perante Corregedoria do órgão sob pena de terem as CNH’s suspensas.

