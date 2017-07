Detran divulga balanço do trânsito da operação Carnavale Seguro

Mostrando a eficácia nas ações de prevenção de acidentes, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), em parceria com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran) e o Ministério Público do Acre (MP/AC), divulgou o balanço das atividades de trânsito do carnaval fora de época de Brasileia, no último fim de semana.

Os trabalhos se iniciaram com blitzes educativas, envolvendo educadores de trânsito da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município, com o objetivo de orientar a população sobre os cuidados nas vias.

Operação Carnavale Seguro atuou por meio da Álcool Zero, buscando prevenir e coibir crimes e infrações de trânsito, especialmente de consumo de bebidas alcoólicas na direção de veículos.

No encerramento da operação, foram realizadas 655 abordagens a condutores e 22 veículos foram retidos ao pátio, com um total de 115 notificações, das quais 62 por embriaguez ao volante e nove por dirigir sem serem habilitados.

Segundo o comandante do BPtran, tenente-coronel Bino, o saldo da operação foi positivo. “Os resultados foram satisfatórios, pois não registramos no período do evento nenhum acidente de trânsito. O objetivo de salvar vidas foi alcançado”, declarou.

Comentários