Detran e PMAC firmam convênio multimilionário para o Batalhão de Trânsito do Acre

ASTORIGE CARNEIRO

Assinado na manhã desta terça-feira (21) o convênio entre o Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC) e a Polícia Militar (PM) repassa cerca de R$ 3,5 milhões para as atividades do Batalhão de Trânsito da PM.

Entre os principais serviços do Batalhão, está a fiscalização nas ruas, que agora recebem o auxílio multimilionário do convênio, que integra o Plano Estadual de Controle e Fiscalização de Trânsito.

Durante a assinatura, também foi lançado o Plano Estadual de Metas Operacionais da Polícia Militar, que possui como principal objetivo alinhar constantemente a PM com todos os órgãos da Segurança Pública.

