Detran e Policia do AC vão investigar mensagens de whatsapp que prometem excluir multas de sistema

Desde esta quinta-feira (19), quando mensagens de um suposto funcionário do Departamento de Trânsito do Acre (DETRAN), prometendo tirar multas e conseguir carteira de habilitação em troca de dinheiro, passaram a circular na rede social “Whatsapp”. As mensagens foram enviadas para várias pessoas e a suspeita é de que se trata de um novo golpe elaborado por criminosos.

Em uma das mensagens, o suspeito se identifica como “Nando”, insinua que tira multas de trânsito do sistema e ainda oferece carteiras de habilitação na categoria AB com reconhecimento no Detran, ao valor de R$ 800,00 reais. Já em uma outra mensagem, a pessoa se apresenta como “Luís” e pede o valor de mil reais para a mesma habilitação na categoria AB.

Percebesse nas imagens que o suposto funcionário do Detran, usa um único número de celular, para enviar as mensagens de texto e com o mesmo conteúdo, mudando apenas os valores e o nome a qual se identifica. Em seguida, envia uma outra mensagem, dizendo que enviou a mensagem errada.

O diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo, informou por meio de sua Assessoria, que tão logo tomou conhecimento do assunto, já instaurou procedimento administrativo e encaminhou pedido para que a Policia Civil investigue o caso. Ele ressalta ainda que não existe a menor possibilidade de se retirar multas do sistema do Detran sem ser pela via legal, através de recursos aos orgãos julgadores do próprio Departamento. Longo enfatizou que logo após a investigação do caso, fará questão de tornar o caso público.

Comentários