Detran notifica mais de 1 mil condutores sobre infrações

Uma extensa lista de veículos notificados em decorrência de infrações de trânsito foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira, dia 07. Na publicação, com mais de 1 mil citações, há a especificação da placa, número e data da autuação, o código da infração e ao valor da multa.

Em decorrência de os Correios são acharem muitos proprietários para assinar a notificação, o Detran de um tempo para cá publica as notificações no Diário Oficial. Com isso, o condutor deve ficar de olho com o prazo estabelecido nas portarias para recorrer, caso seja pertinente.

A partir da publicação, até o prazo de 15 dias, poderá ser interposto recurso de defesa prévia, conforme orienta a própria notificação. Para ver a relação, basta acessar o Diário desta terça.

