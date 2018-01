Deu no Blog do Crica: As mulheres pedem passagem

Da redação com Ac24horas

Não é preciso muito esforço para quem acompanha o trabalho das quatro deputadas na Assembléia Legislativa, para se afirmar que, dificilmente, só numa zebra, não retornarão aos seus mandatos. Leila Galvão (PT), Eliane Sinhasique (PMDB), Juliana Rodrigues (PRB) e Maria Antonia (PROS), além do trabalho parlamentar têm uma ação fora do plenário da ALEAC muito ativa.

É bom que voltem para garantir o espaço das mulheres numa Casa, onde os homens são a maioria esmagadora com vinte cadeiras ocupadas. Um deputado não se mede só pela sua presença na tribuna, mas também pelo complemento de suas iniciativas.

Maria Antonia tem um trabalho a favor da causa dos hansenianos, Juliana Rodrigues na defesa do consumidor, Eliane Sinhasique no apoio à profissionalização das mulheres e a Leila Galvão é baluarte na defesa dos pleitos do Alto Acre, sempre presente no meio rural.

O ideal é que mais mulheres venham a elas se somar na próxima legislatura, para quebrar um pouco da hegemonia do “Clube do Bolinha”, no Legislativo. Afinal, as mulheres são expressivas no eleitorado acreano.

Abram alas que as mulheres pedem passagem!

