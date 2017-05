O Prefeito Tião Flores e vice Raimundão, parabenizam a todos os Garis e Margaridas de Epitaciolândia, ao mesmo tempo rendem homenagens a estes profissionais que acordam cedo para deixar nossa cidade limpa e agradável.

Parabéns pelo brilhante trabalho prestado a toda população!

São os votos do prefeito Tião Flores e do vice, Raimundão, juntamente com demais funcionários e população epitaciolandense.

Comentários