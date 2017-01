Diasm Gurgel – Política, economia e atualidade

“Se quiser colher em curto prazo, plante cereais; a longo prazo plante arvores frutíferas; mas se quiser colher para sempre eduque uma criança.”

Será?

Mais de 100 anos após o trágico incidente que matou mais de 1.500 pessoas em 1912, uma nova teoria diz que o Titanic não afundou apenas por ter colidido em um iceberg, mas sim porque um incêndio controlado enfraqueceu a estrutura da embarcação.

Juntos e misturados

É assim que caminhará a Frente Popular do Acre com o Partido Movimento Demócrático Brasileiro, o velho conhecido (MDB) como chamava Pedro Simon, no município de Brasileia.

Era esperado

Na edição de número 93 de minha coluna no ano passado, pós eleições, anunciei que Rogério Pontes seria o nome para presidência do parlamento mirim, assim ocorreu.

Não é questão de competência

O irmão da prefeita Fernanda Hassem (PT) que foi indicado para ser o homem da mala preta, tem sim competência e formação, porém não sei se foi uma decisão acertada por ter um grau parentesco muito próximo, pode gerar desconfianças, naturais da Política.

Sabe o caminho das pedras

O nome indicado para ser o articulador da Fernanda, foi sem dúvidas, um nome certo, o velho conhecido Joãozinho, conhece bem a aldeia.

Tudo pra dar certo

Diferente da herança que foi deixada em Brasileia, o prefeito Tião Flores pegou uma cidade organizada, deixada pelo ‘manizin’.

Tem experiência

Tião Flores (PSB), além de ter sido prefeito no passado, passou por diversos cargos públicos,acumulando experiência e respeito, além de ser um cara popular.

Tudo indica

Tudo indica que o ex-prefeito do municipio de Epitaciolândia André Hassem, irá disputar uma vaga na Aleac nas próximas eleições.

Compromissos de Bira, prefeito de Xapuri

Saúde

Nos primeiros cem dias de trabalho: “iremos reativar as unidades de saúde dos bairros Pantanal e Mutirão (atualmente fechadas), o laboratório de análises clínicas (atualmente desestruturado), os consultórios odontológicos (sem funcionamento), bem como conseguir dois novos médicos para atender nossa população que tanto carece de atençãodestacou Bira.

Esporte

No esporte, teremos novamente as escolinhas de futebol nos bairros, novos projetos que incentivem a prática esportiva dos munícipes, realização da 1ª Copa São Sebastião de futebol, torneios interbairros nas modalidades basquete, futsal, voleibol e futebol, estes torneios que farão parte da programação do vinte de janeiro, que este ano completa 115 anos de realização ininterrupta em Xapuri.

Educação

Na educação, iremos organizar as atividades educacionais já pensando no ano letivo de 2017.

Posse

A solenidade de posse que ocorreu no Ginásio Álvaro da Silva Mota contou com a participação de autoridades locais, pessoas da comunidade, políticos da região, como os deputados estaduais Leila Galvão e Manoel Moraes, bem como a do deputado federal Léo de Brito. Em suas falas de apoio ao novo ao prefeito, destacaram que estarão colocando como sempre, seus mandatos a serviço da população, auxiliando o gestor em tudo o que for de seus alcances.

Novo sistema econômico

imagine ganhar um salário todo mês sem precisar trabalhar?

O sonho de muitas pessoas está para se tornar realidade em alguns países do mundo, que discutem implementar, cada um a seu modo, variações da chamada Renda Básica Universal (RBU).Por esse sistema, cada cidadão recebe uma quantia fixa por mês determinada pelo Estado, independentemente de trabalhar ou não.

Já existe

A Finlândia, por exemplo, começa a conduzir, neste mês, um programa piloto com 2 mil finlandeses pelo qual cada um deles vai ganhar 560 euros (R$ 1.918) mensais.

No Brasil, ficou só no papel.

No Brasil, uma lei instituindo a ‘renda básica de cidadania’, de autoria do ex-senador Eduardo Suplicy (PT-SP) foi aprovada em 2004, mas nunca foi regulamentada.

