Dimas Gurgel – Coluna política Semanal

Pode-se enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos todo o tempo.

Precisa ser investigado

Foi assassinado em Florianópolis, o delegado que abriu o inquérito da morte do ministro do STF Teori Zavascki, num acidente de avião em Paraty, Rio de Janeiro. Adriano Antonio Soares estava com outro delegado, Elias Escobar, que também morreu.

O que antes era solução

O nome de Aécio Neves (PSDB), sempre foi forte dentro do partido, diferente do que ocorre hoje, Aécio a cada dia que passa, leva mais problemas ao partido que soluções.

Falta tudo…



Não quero aqui criticar o belo projeto que foi a OCA na Capital Rio Branco, porém em um setor público é preciso manter o básico, estive pessoalmente no local e observei inúmeras situações, que vão desde a falta de papel a internet…

Exemplo

Prefeitura de Plácido de Castro, distante 95 km da capital Rio Branco, sancionou uma lei que institui o Programa de Parcelamentos de Débitos, que visa a regularização fiscal dos contribuintes. O texto, assinado pelo prefeito Gedeon Barros, foi publicado nesta quinta-feira (1º) no Diário Oficial do Estado (DOE).

O Alcance

A lei alcança as dívidas – geradas até 31 de março deste ano – relacionadas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Melhor ficar quietinha

Se olhar debaixo do tapete a oposição em Brasiléia terá muito que se explicar com a população, não adianta querer tapar o sol com a peneira.

Uma coisa é uma coisa…

Não se pode confundir o crédito do Senador Gladson Cameli, com uma oposição que teve oportunidade durante 4 anos e fizeram o que fizeram.

Tem jeito

Não é que a oposição na fronteira esteja na sarjeta, o jogo é o mesmo, agora é preciso mudar as peças.

É Notório

O trabalho que a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem (PT) vem desenvolvendo, vem se destacando não apenas para os munícipes, mas para os visitantes também.

Em 5 meses

Fernanda conseguiu fazer em poucos meses, o que não foi feito em 4 anos pela trágica gestão passada.

Não ver quem não quer…

Já diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver, números são números, basta observar as diferenças.

Decisão acertada

O prefeito de Epitaciolândia Tião Flores (PSB), acertou em fazer parcerias com o setor privado.

Perigo Eminente

O acumulo de carretas em torno da escola Municipal Bela Flor tem deixado pais de alunos e funcionários da escola preocupados, além disso à destruição do patrimônio público. Quando as carretas com suas toneladas deixam o pátio em frente da escola rumo a BR, passam por cima da calçada da Avenida Lauro Gomes Ribeiro, inaugurada pelo ex-prefeito André Hassem, em dezembro de 2016.

Economia

Passamos por uma crise financeira sem precedentes, com a parceria (PPP) pública e privado a economia chegará a 400 mil reais, que em momento de crise faz total diferença.

Leva nada a lugar nenhum

Alguns discursos proferidos por deputados na assembleia legislativa do Estado do Acre, além de longos são chatos.

Impostos de Europeus, retorno de Países Africanos

Completou nesta sexta-feira (2) os 153 dias que o brasileiro terá que trabalhar em média neste ano somente para pagar tributos. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), que asssim como no ano passado estima que 41,80% de todo o rendimento ganho atualmente está sendo destinado a impostos, taxas e contribuições exigidos pelos governos federal, estadual e municipal.

Doeu, Doeu, Doeu…

Foram 5 meses e dois dias de trabalho cujos rendimentos serão destinados aos cofres públicos. O tempo é o mesmo desembolsado no ano passado, que foi ano bissexto, mas representa o dobro do que se trabalhava na década de 70 (2 meses e 16 dias ná média) para pagar a tributação, segundo o IBPT.

