Dimas Gurgel – Coluna política Semanal

“Você pode enganar uma pessoa por muito… Você pode enganar uma pessoa por muito tempo; algumas por algum tempo; mas não consegue enganar todas por todo o tempo”.

Tadinho, tá deprimido!

A 11ª Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) encontrou na cela do ex-governador Sérgio Cabral duas caixas com quase trinta comprimidos de antidepressivos e dezenas de comprimidos não identificados. Os medicamentos foram encontrados em uma fiscalização surpresa na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro.

Tá dificil

Pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (24) pelo jornal Folha de S. Paulo, mostra que apenas 7% da população avalia o governo de Michel Temer (PMDB) como ótimo ou bom.

Superou a Dilma

De acordo com o Jornal essa é a menor marca registrada pelo instituto de pesquisas em 28 anos. Somente José Sarney teve um desempenho pior, em 1989, com 5% de aprovação.

Tudo indica

Diante do que estamos observando, o Deputado Alan Rick será mesmo pré-candidato ao governo , Alan vem aumentando consideravelmente suas visitas, sobretudo na periferia da Capital.

Muito bem deputada

A deputada estadual Leila Galvão (PT), publicou em uma rede social, a garantia de recursos na ordem de R$ 6.800.000,00 (seis milhões oitocentos mil reais) para construção do SENAC, no município de Brasiléia.

Chega em bom momento

A unidade do Serviço Nacional de Apredizagem Comercial (SENAC) atenderá a demanda da Região do Alto Acre. “A nossa alegria de fazer parte dessa conquista é imensurável”, declarou a deputada.

Desde de 2011

O Projeto foi iniciado em 2011, quando a deputada Leila Galvão (PT) era a prefeita do municipio e providenciado a área adequada para o projeto ser elaborado.

De César o que é de César…

Em um momento de críse que vive o País e os Municipios, essa liberação de recursos soma pontos para a deputada, com isso será gerado muitos empregos, além de vários cursos no campo educacional.

O espirito é outro

Com obras acontecendo e com simpátia de sobra, a prefeita Fernanda Hassem (PT), juntamente com sua equipe, estão conseguindo mudar a fisionomia do povo.

Pra ninguém reclamar

Carnavale se aproximando e as expectativas aumentam. Vale lembrar que pós o Carnavale, haverá a semana Evangélica.

O que falar desse cara?

Apesar de ser o vice-prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado (PSB), não mudou em nada. O salário aumentou, mas, a humildade é a mesma.

É muito fogo…

A evolução das queimadas no Acre vem ganhando destaque pelo considerável aumento de focos entre 2016 e 2017. Já no ano de 2014, foram 17 registros; em 2015, 25; já em 2016 o número subiu para 69. Em 2017, até o dia 20 de junho, foram 31 focos – quase metade de todas as ocorrências do ano passado.

Colocaram fermento

A movimentação comercial e financeira entre Acre e Peru cresceu 481%, com aumento do transporte rodoviário pela Estrada do Pacífico, ou Rodovia Interoceânica, que liga o Brasil ao sul do Peru.

O desabafo e pedido de desculpas

O ator Fábio Assunção usou as redes sociais para se desculpar por desacato em Arcoverde, no sertão pernambucano. O galã da Globo chegou a ser preso por xingar policiais e quebrar viatura em festa de São João. Testemunhas relataram que ele estaria embriagado. “Peço sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que eu desejo”, escreveu no Facebook.

