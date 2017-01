Dimas Gurgel – Política, economia e atualidade

“Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes “

O homem é de Deus

O pastor Valdemiro Santiago foi atacado por um fiel durante um culto, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás, em São Paulo. Valdemiro realizava o culto quando o ajudante-geral Jonatan Gomes Higino, 20, o esfaqueou nas costas e no pescoço. O ajudante-geral foi contido por seguranças da igreja, preso e indiciado por tentativa de homicídio por motivo fútil, de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

Até por lá

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a designação de seu genro, Jared Kushner, promotor imobiliário e editor de revistas, como alto conselheiro da Casa Branca, ignorando várias questões legais e éticas.

Despedida

Aos 55 anos, depois de dois mandatos na Casa Branca, Barack Obama se despediu nesta terça-feira (10), às 20h (0h de quarta-feira em Brasília), da vida política americana.O democrata, que passará o poder em 20 de janeiro ao republicano Donald Trump, escolheu a cidade de Chicago, terra de sua meteórica ascensão política, para discursar pela última vez como presidente dos Estados Unidos.

Começou bem!

A prefeita eleita de Brasileia Fernanda Hassem (PT) iniciou sua gestão por onde se devia iniciar, sabemos que a secretária de obras é extremamente importante, sobretudo em uma cidade que foi pega em estado terminal.

Muito o que fazer

São tantas ruas, becos e avenidas abandonadas pela gestão passada, que foi quase preciso o vice-prefeito e secretário de obras Carlinhos, bater par ou ímpar para iniciar os trabalhos.

Parte Central

Ao contrário dos que muitos pregavam nas esquinas de que o centro seria esquecido, Fernanda deu prioridade no início, exatamente a parte central da cidade. Um verdadeiro mutirão foi formado para limpeza geral da parte histórica e central do municipio.

De bobinho não tem nada

Muitos se enganam com o atual Presidente da Câmara municipal de Brasileia Rogério Pontes (PMDB), ele pode ser simples, pacato, mas de bobo não tem nada.

Não sai, não sai

Nos bastidores, o senador Gladson Cameli (PP) não sai do pensamento dos líderes e defensores do atual governo do estado.

Entre muitos da oposição, o mais ínclito

A cada dia que passa fica mais claro o consenso para indicação de Gladson Cameli (PP) como possível candidato ao governo em 2018, esse entendimento se alarga, tanto na oposição, quanto na situação.

Regra e não exceção

Cada vez que as investigações avançam, fica mais axiomático, que a prática de corrupção nas gestões que se encerraram em 2016 na região do Alto Acre,eram regras e não exceções.

Fora do barco

O único nome que ficou fora do barco até aqui, foi o do ex-prefeito André Hassem (PSC), que sai com saldo positivo.

Resultado na prática

É amplamente notório que a cidade de Epitaciolândia se destacou em relação as demais da região, basta andar na cidade…

Bom para o Flores

O prefeito Tião Flores pegou uma cidade diferente da realidade de Brasileia, Assis Brasil e xapuri, onde essas parecem ter sido bombardeadas.

Além da corrupção

Além de gestores corruptos eram governadas por incompetentes, onde o único pensamento era encher os bolsos e cofres de algumas familias.

Se prepare, estamos de volta

Vem aí o programa mais popular da fronteira, entrevistas, ponto de vistas diferentes e comentários… Feito com muito carinho com participação ao vivo interagindo com o público.

Efeito Trump

Foi como um balde de água fria na cabeça do governo mexicano e um gostinho do que pode vir a ser um ano extremamente difícil para o México. Antes mesmo da posse oficial, marcada para 20 de janeiro, os gestos ameaçadores do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, parecem estar surtindo efeito.

Mui hermano

A montadora americana Ford anunciou na semana passada o cancelamento de investimentos já planejados no México, no valor de 1,6 bilhão de dólares, e a decisão de investir parte do valor (700 milhões) na produção de carros elétricos em Flat Rock, no estado americano do Michigan.

Dólar

A moeda americana fechou quase estável frente ao real, após exibir leves oscilações nesta terça-feira (10), com investidores divididos entre a expectativa de ingresso de recursos com a captação da Petrobras e a alta da moeda norte-americana frente a moedas emergentes.A moeda norte-americana teve leve variação positiva de 0,05%, vendida a R$ 3,1986. No acumulado de 2017, o dólar recua 1,57%.

Variação do dólar entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 .

