Dimas Gurgel – Política, economia e atualidade

“Você pode enganar uma pessoa por muito tempo; algumas por algum tempo; mas não consegue enganar todas por todo o tempo”.

Bem assim

A maioria dos brasileiros considera o presidente Michel Temer como igual ou pior que a ex-presidente Dilma Rousseff. A informação é da pesquisa Pulso Brasil feita pela pela consultoria Ipsos.

Dados

Para 40% dos entrevistados, o peemedebista é visto como pior que a antecessora e, para 34%, ele é considerado igual à petista. Apenas 17% o consideram melhor e 9% das pessoas ouvidas não souberam responder.

Que saia do discurso

Em seu primeiro pronunciamento ocupando a cadeira de presidente do Senado Federal, o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) prometeu que sua gestão será marcada pelo diálogo e entendimento, na busca por mais sintonia entre o Legislativo e a sociedade, com os anseios da população e os interesses da nação sempre em primeiro plano.

Leila Galvão

O novo líder do PT na Assembleia Legislativa é o deputado Lourival Marques (PT), em substituição à deputada Leila Galvão (PT), que agora deve se dedicar mais a outras tarefas.

Tá devendo

Em conversa com alguns professores e lideres sindicais da educação, ficou claro que a classe ainda não engoliu algumas declarações de Leila no passado. A deputada chegou a dizer que os professores do Acre tinham que ficar em “silêncio” e não tinham do que reclamar.

Em 2017 esperamos uma postura diferente

Em 2017 os servidores da educação, esperam mais da Deputada Leila Galvão (PT), vale salientar que a mesma está deputada, mas é professora de carreira, não é justo continuar agindo de forma fria com a classe, finalizou um dos lideres sindicais e professor.

Tomou Doriu

O Ex-prefeito de Brasileia Everaldo Gomes, simplesmente sumiu, dizem alguns amigos próximos que o mesmo está reservado, buscando paz de espírito.

Gosta muito de tapinhas nas costas

O presidente da Câmara municipal de Brasileia Rogério Pontes (PMDB) gosta muito de tapinhas nas costas, faz o tipo de político obsoleto.

Os incontentes

Se fosse numerar o número de descontentes pós políticas e eleições, já teríamos um número bem elevado, sobretudo na região do Alto Acre.

Pouco dinheiro, muitos pedidos

Assim desabafou um integrante do parlamento mirim, que acabou de assumir, eu imaginava que seria assim, mas sinceramente, desde que assumi não consigo mais pagar as contas em dia, não almoço e nem tomo café em família, desabafou o parlamentar mirim.

Aconteceu em Belém

Um jovem de 29 anos teve uma parada cardíaca e morreu depois de saber que tinha sido aprovado para cursar Pedagogia na Universidade Estadual do Pará (Uepa). Geonne Natalino Azevedo Silva morava em Soure, município do arquipélago do Marajó, no norte do Pará.

Entrevista com o secretário de saúde de Epitaciolândia

Adauton Sampaio

Como você pegou a pasta ?

Recebemos a pasta em situação quase precária e verificamos alguns pontos emergenciais a serem resolvidos.

Cite alguns pontos…

falta de motivação,não cumprimento de horário,falta de liderança, falta de zelo com os bens públicos.

Em relação aos programas de saúde?

Assumimos no dia 02, vimos o déficit de profissionais responsáveis pelos programas, com isso se configurando, um baixo percentual dos indicadores de cada programa,como bolsa família, ações de endemias, relatórios e outros, posteriormente diminuição nos repasses, prejudicando as ações.

Programas mais médicos?

Reclamações por parte de profissionais por conta da contra- partida que devia ser dada aos médicos, sobretudo nas condições de trabalho…

Estrutura?

Com sérios problemas na parte física,veículos deteriorados sem condições de uso com apenas um funcionando, uma nitida falta de zelo com o patrimônio público, das sete unidades de saúde, duas construções inacabadas e as demais com sérios problemas, muitos servidores remanejados, desvio de funções, equipe desmotivada.

Campanhas e projetos?

Tenho várias, uma delas é o projeto unidade legal, que terá Excelência no atendimento de todos os cidadãos de Epitaciolândia , ou seja não admitimos que qualquer pessoa seja mau tratada nas unidades, mesmo que seja a mais humilde delas, plano de ação de combates as endemias com reforço da equipe, aquisição de veículos, parceria com o governo do estado.

Metas

Aumento de indicadores de saúde do município, que eram baixos, vacinação para a população sobretudo, todas as crianças, atendimento aos portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, atendimento humanizado para as grávidas, como o oferecimento de ultrassonografia e os exames de pré-natal.

Projetos para saúde de idosos?

Atendimento humanizado com a criação do cartão verde, de prioridade no atendimento para os idosos em todas as unidades básicas de saúde do município,parcerias, incluindo disponibilidade de fisioterapeutas para atendimento.

