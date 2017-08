Dimas gurgel – Política, Economia e atualidades

Tadinho

Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu aceitar parcialmente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Fernando Collor (PTC-AL) pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Lava Jato.

Amém

O presidente Michel Temer iniciou essa semana uma ofensiva sobre líderes religiosos, o encontro ocorre na capital paulista, terá as participações de líderes das Assembleias de Deus, Renascer, Mundial, Fonte da Vida, entre outras. Na reunião, o presidente pedirá apoio às mudanças na aposentadoria e às medidas econômicas.

Frejat e Cristovam

Os planos ainda são embrionários, mas as conversas avançam a passos largos. A dupla também corteja um representante do segmento evangélico e o líder visado é o presidente do PRB, Wanderley Tavares, Nessa quarta-feira-feira (23/8), Cristovam e Frejat conversaram ao telefone sobre projetos para 2018.

Menino ‘maluvido’

Em meio à pressão de parte do PSDB por sua saída do comando interino da legenda, o senador Tasso Jereissati (CE) reafirmou que não fará qualquer movimento para deixar o posto.

Nada definido

De acordo com lideres do Partido Progressista (PP), a definição do nome do pré-candidato a vice-governador na chapa do pré-candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (PP), deverá se arrastar até os primeiros meses de 2018.

Juntos e misturados

A bancada federal do Acre deverá votar unida contra um projeto que tramita no Congresso Nacional. Os senadores e deputados federais dos blocos de e oposição e situação “fecharam questão” e afirmam que votarão contra a criação de um fundo público com R$ 3,6 bilhões para financiar campanhas a partir do próximo ano.

Crise ou estrada?

Fato é que o festival do açaí não foi o mesmo de anos anteriores, apesar de uma festa linda e repleta de artistas, o público foi 90% local.

Isolado

A estrada ainda não se encontra isolada, oposto do prefeito do município, que mais parecia sozinho, sem a presença de parceiros políticos ao seu lado.

As coisas não são assim

Essa semana uma secretária de uma importante pasta do município de Epitaciolândia, se irritou com a câmara de vereadores, que por questão de agenda, não lhe cedeu o espaço para uma reunião.

Pegou pesado

Na ocasião foram proferidas pela secretária algumas palavras que não agradou nenhum pouco os vereadores, inclusive da base, que dispararam contra a mesma da tribuna da casa.

Contra fatos não existe argumentos

Uma coisa que a prefeita Fernanda Hassem (PT) e sua equipe tem feito em Brasiléia, chama-se trabalho, não vê quem não quer…

Apenas oito meses

São apenas oito meses de gestão, porém as mudanças já são notadas pela população, mesmo passando por uma crise financeira, o pouco tem se transformado em muito.

Retorno para o Contribuinte

Outro fator positivo são as aquisições feitas com recursos próprios, à prefeita não optou por aluguéis e, sim por aquisições, é o retorno direto para a população, sobretudo para o contribuinte.

Pularam do barco

No município de Epitaciolândia irá acontecer a Agrofest, antiga Expolândia, a festa que no inicio seria realizada no (PPP), parceria público privado, será realizada agora com Sebrae, governo e prefeitura.

Espero que seja um sucesso

Mas ainda acho que a mudança no nome foi uma “vaidade política”, mesmo assim, espero que seja sucesso, como foi nos anos anteriores.

Não levanta Vôo

Mesmo com apoio do governo do estado, o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), não consegue decolar, olha que o homem já foi prefeito do município.

Los Hermanos

As três centrais sindicais da Argentina se manifestaram, nesta quarta-feira-feira, em Buenos Aires, contra as políticas econômicas do governo de Mauricio Macri e anunciaram que, em 25 de setembro, vão decidir a data de uma greve geral, um mês antes das eleições legislativas de 22 de outubro.

Tomara

As contas de luz devem ficar mais baratas com a privatização da Eletrobrás, de acordo com o ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

Tudo em nome de Deus

Igrejas e organizações religiosas do Distrito Federal estão livres do pagamento de impostos sobre serviços de manutenção, como água, luz, telefone e gás.

Pente Fino

As cartas começaram a ser enviadas em setembro de 2016 para os beneficiários de auxílio-doença que recebem o benefício há mais de dois anos sem passar por perícia. Até 20 de agosto, foram realizadas 210.649 perícias, com 80% dos benefícios cancelados. O Ministério do Desenvolvimento Social não informou quantos já foram convocados.

