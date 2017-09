Dimas Gurgel – Política, Economia e atualidades

Os filhos de Satan!

Um dia após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot denunciar suspeitas de interferência no trabalho do Ministério Público Federal (MPF) e do Supremo Tribunal Federal (STF) por parte de executivos da JBS, eles disseram que “não falaram a verdade nas gravações entregues a PGR”. Em nota, enviada pela empresa de carnes, Joesley Batista e Ricardo Saud dizem ter mentido durante as conversas.

Mais uma

A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia por formação de organização criminosa contra os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, por crimes praticados contra a Petrobras no período entre 2002 e 2016.

Ficou barato

Em Sena Madureira um Juiz condenou um ”vereador” ao pagamento de indenização no valor de 50 salários-mínimos, bem como à prestação de serviços comunitários, pelo envio de ‘nudes’ a uma adolescente de 12 anos de idade.

Será que é só ele?

O delegado de Brasiléia, Roberto Lucena, foi denunciado pelo Ministério Público do Acre (MP/AC) por pratica de improbidade administrativa. O investigador, entre fevereiro de 2016 e julho de 2017, teria estudado medicina na Universidade Amazônica de Pando no horário em que deveria estar atendendo na delegacia da cidade.

Quem é o Líder?

Na política existem os grupos e logicamente líderes, algo que parece não existir na oposição em Brasiléia, nomes existem, mas não parece muito claro quem é líder.

Sem rumo e credibilidade

Assim parece a oposição, com um legado negativo e, figuras conhecidas do passado, fica difícil encontrar um rumo.

Pegou

Não tem como negar, o projeto implantado de ZUMBA na praça mais tradicional de Brasiléia, tem atraído milhões de mulheres, lindo de se ver, Parabéns.

Faz um Benchmarking Tião

É visto como um processo positivo e através do qual uma empresa examina como outra realiza uma tarefa específica a fim de melhorar a forma como realiza a mesma ou uma função semelhante.

O que é bom…

Acredito que uma gestão positiva, deve servir de modelo para as demais gestões, a Gestão de Brasiléia que já é considerada por muitos, como uma das melhores do estado, pode servir de modelo para outras gestões.

Assessores ou bajuladores?

Espero que o prefeito de Epitaciolândia Tião Flores (PSB), não acredite muito em tapinhas nas costas e bajuladores, a diferença é notória, quando o prefeito é rodeado de assessores ou bajuladores.

Nunca esqueço

Em uma reunião fechada, o senador Jorge Viana (PT), no inicio de sua gloriosa carreira política, disse em voz alta, que não precisava de bajuladores e sim de assessores, e deu no que deu…

Comendo pelas beiradas

Engana-se quem acha que o Senador Sérgio Petecão (PSD) está morto, de bobinho o menino não tem nada, faz política 24 horas…

De frente com Dimas

Entrevista Exclusiva com Tadeu Hassem, Secretário de finanças do município de Brasileia.

Secretário diante da notificação do (TCE), quais serão as medidas adotadas?

A prefeitura já iniciou as medidas, já foram emitidos vários decretos nesse sentido, com contenção de gastos, economia de energia, cortes de horas extras, gratificações, nomeações e aumento de salários, decretos inclusive, antes das notificações, um deles na data de 28/07/2017 e outro 31/07/2017.

Como foi o processo de transição?

Olha Dimas, pra ser sincero, não houve uma transição como a lei preconiza, tivemos dificuldades nas informações, além de um tempo curto, foram apenas duas semanas, na época foi muito difícil.

A prefeitura vem pagando todos os encargos?

Sim, todos os encargos são pagos religiosamente em dias, FGTS, INSS e outros encargos, coisa que não ocorria na gestão passada.

Quais as vantagens futuras, do ponto de vista econômico para os funcionários?

Isso garante ao servidor público uma aposentadoria, fundo de garantia e todos os direitos assegurados pela consolidação das leis trabalhistas vigentes em nosso País.

Brasileia foi o primeiro município do Acre a antecipar o décimo terceiro salário, em plena crise, isso foi um compromisso feito La atrás?

Isso foi algo acordado entre os servidores e a gestão, a prefeita Fernanda se comprometeu em Janeiro, por meio de um planejamento estratégico, prometeu e honrou, a prefeita está de Parabéns.

Portal de transparência?

Moderno, fácil acesso e linguagem popular, primeiro a população acessa o site, posteriormente o portal, no link servidor, o mesmo pode acessar o contracheque online, vale salientar que em poucos municípios isso ocorre, além disso, todos os pagamentos estão disponíveis no portal.

Secretário controlar gastos e investir ao mesmo tempo, não é algo fácil, sobretudo diante de uma crise financeira, como a prefeitura vem conseguindo manter isso?

Com planejamento, controle e, sobretudo, muita responsabilidade, sabemos que nosso orçamento é pequeno, limitado, as prefeituras passam por uma crise, fica difícil fazer milagres, mas em nenhum momento deixamos de investir, forma duas importantes ruas de nossa cidade que receberam asfaltadas por completo,parece pouco, mas é algo que não foi feito em quatro anos da gestão anterior,investimentos em medicamentos,iluminação pública,esporte,cultura,saneamento (lixão), praças como a Hugo Polli e Mirantes na Avenida Rolando Moreira, além de manter a cidade limpa,até aqui foram muitos investimentos e pode ter certeza, virão mais.

Brasileia voltou a ser orgulho no estado, não apenas como secretário, mas como filho da terra, como você se sente?

Muito feliz vendo a cidade em que nasci e, tenho meus amigos de infância e família,se desenvolvendo, a esperança voltando, renascendo, vejo o brilho voltar,a população tem sido parceira, tem feito o dever de casa, como diz o Slogan Brasileia eu amo eu cuido, a população entendeu, reconheço com muita humildade ainda existe muito pra se fazer, mas com trabalho e compromisso, iremos fazer tudo para ver nossa cidade avançar cada dia mais.

Considerações finais…

Agradeço a você Dimas Gurgel, você sabe que sou um assíduo leitor de sua Coluna, que a cada dia cresce, não apenas na regional do Alto Acre, mas em todo o estado, te desejo sucesso sempre, para a população quero dizer que iremos continuar trabalhando, dia pós dia, na chuva ou no sol, inverno ou verão, tem muito pra se fazer, reconhecemos isso, mas estamos no caminho certo, um forte abraço a todos, juntos somos mais fortes.

Comentários