Dimas Gurgel – Política, economia e atualidades

13 de Setembro dia que marcou a politica da fronteira!

Excluidos

A executiva nacional do PMDB afastou nesta quarta-feira (13) o ex-ministro Geddel Vieira Lima e a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) das funções partidárias por 60 dias.

O Jogo mudou

O PT já tinha pronto o discurso de que Lula era vítima de “perseguição vigorosa” do juiz Sérgio Moro quando foi surpreendido com um tiro vindo de dentro: de Antonio Palocci, aquele que foi “o preferido de Lula” por muito tempo e que cumpria as mais delicadas missões dadas pelo candidato e pelo presidente petista.

Aí já é coisa do demônio

O depoimento de Palocci tem efeito devastador para o ex-presidente Lula, que já é réu em cinco ações penais. Ele complementa com informações importantes os processos, investigadores reconhecem que Palocci “exagerou” quando falou em “pacto de sangue” entre Lula e a Odebrecht. Mas outros relatos são bem verossímeis.

É muito sexo

O governador do Acre Sebastião Viana, em agenda no Ministério da Saúde (MS) na capital federal, prorrogou o contrato com a empresa Natex, serão quase 100 milhões de preservativos. E olha que não é Carnaval.

Enquanto isso…

O senador Jorge Viana (PT-AC), afirmou que o caos está se instalando no ensino superior brasileiro. Segundo ele, o orçamento para o Ministério da Educação passou de R$ 16 bilhões para R$ 100 bilhões no governo Lula, chegando a 6% do PIB.

Olha aí turma…

Condenados monitorados eletronicamente podem passar a arcar com o custo da tornozeleira. A possibilidade foi aberta por projeto de lei (PLS 310/2016) do senador Paulo Bauer (PSDB-SC), aprovado nesta quarta-feira (13) por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Coincidência ou Destino 13?

Fato é que exatamente no dia 13, número que representa o partido dos trabalhadores,a oposição do municipio de Brasileia teve seus principais membros presos.

Pegadinha do Malandro

Parecia ser, mas não foi…alguns achavam no inicio, que as investigações juntamente com a operação executada pela policia federal, seria uma ¨PEGADINHA¨.

O que já era rui, ficou pior.

Assim é a situação atual da oposição,sobretudo em Brasileia, parece mesmo que o projeto oposicionista segue de ladeira abaixo…

Até você Joelso!?

Menino bom criado na igreja,Joelson Pontes (PP), terá muito que explicar a seus eleitores, que tanto lhe defendiam, o que aconteceu BOM MENINO?

Fala Gladson!

Entendo ser dificil para o Senador Gladson Cameli (PP), falar sobre a operação Labor, já que vários amigos de mesa do senador, foram presos na operação.

Más Companhia!

O Senador Gladson tinha um grande Capital politico na fronteira, porém toda vez que aparece na mesma,faz questão de estar ao lado de PARLAPATÕES.

Mudança de Cenário

Não tem como negar que a operação Labor, alterou consideravelmente o cenário politico na fronteira, abriu uma lacuna.

Caso Elisa

O julgamento de recursos de dois processos sobre o julgamento do caso Eliza Samudio pela segunda instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) foi adiado . Um dos desembargadores pediu vistas das duas apelações. A sessão será retomada no dia 27 de setembro.

