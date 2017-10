Dimas Gurgel – Política, Economia e Atualidades

“A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa”

Um novo Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou projeto de resolução (PRC) da deputada Janete Capiberibe (PSB-AP) que cria, na estrutura da Câmara, a Comissão de Transparência e Governança Pública.

Já era hora

O Grupo de Lima, formado pelo Brasil e outros 11 países das Américas, cobrou que o governo da Venezuela garanta a livre participação de todos os candidatos inscritos nas próximas eleições regionais do país, que acontecem no dia 15 deste mês.

Tem total direito!

O vereador Valadares Neto (PMDB), tem todo direito de fazer oposição, mas oposição bem feita é equilibrada e, não apenas com perseguições.

Com responsabilidade

Oposição por oposição, não ganha eleição. Logo, deve ser feita com muita responsabilidade, afastando o discurso de ódio.

Aliás, o que mudou?

Todos lembram do “desastre” que foi o parlamento mirim em Brasileia, entre os anos de 2013 a 2016. Francamente não mudou muita coisa, talvez 20%.

Quase certo!

A pré- candidatura de Tião Bocalom (DEM), para concorrer a uma vaga na Câmara Federal, está cada dia mais certa.

Mude o discurso

Bocalom tem grandes chances de ser o mais votado, agora é preciso esquecer um pouco o discurso de Acrelândia e, apresentar projetos futuros.

As críticas irão sempre existir

Toda gestão existe críticas e elogios, na gestão da prefeita Fernanda Hassem (PT) e Tião Flores (PSB), não é diferente e, certamente não será.

Fazendo certinho

Em momento de Críse é necessário buscar novos caminhos e recursos, tanto a prefeita de Brasileia, quanto o Prefeito de Epitaciolândia, estão fazendo o dever de casa, buscando recursos na Capital Federal.

Tudo indica

Que a Deputada Leila Galvão (PT), será a única candidata a deputada estadual pela frente popular no municipio de Brasileia.

Bloqueados

O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou o bloqueio de todos os bens da família Batista e de suas empresas. No total, a decisão de Leite alcança 21 pessoas físicas e jurídicas, aí incluídos Joesley, Wesley, José Batista (pai), Flora (mãe) Viviane, Wanessa e Valeria (as três últimsão irmãs de Joesley e Wesley), além da J&F Investimentos, J&F Participações e diversas outras empresas da família com nomes pouco conhecidos como JJMB. Leite enviou ao Banco Central sua decisão, que foi repassada hoje a todos os bancos brasileiros.

Entenda o Fundo eleitoral!

Noticia boa

A inflação para as famílias de menor renda, entre um e cinco salários mínimos, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechou em setembro praticamente estável ao registrar alta de apenas 0,02%, assim como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também teve a menor alta desde a deflação de 0,31%.

Em 19 anos

O presidente Michel Temer repercutiu o resultado do IPCA em sua página no Twitter. “Inflação acumulada no ano é a mais baixa em 19 anos. Reflexo da política econômica adotada quando assumi o governo”, publicou.

Comentários