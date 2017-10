Dimas Gurgel – Política, economia e atualidades

Dedico a Coluna a todos os professores, em especial meu Pai Felício Correia e Gislene Salvatierra…

‘Top 10’ do ranking educacional

Quem lidera o ranking é a Pontíficia Universidade Católica do Chile, seguida da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que pela primeira vez ultrapassou a Universidade de São Paulo (USP), classificada em terceiro lugar. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ficou em sétimo lugar, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em décimo.

Avançando

Segundo o diretor de pesquisa da QS, Ben Sowter, as instituições brasileiras dominam o levantamento como um todo, já que, das 385 universidades que foram ranqueadas, 83 são nacionais.

Aécio Neves

Senado decide por 44 votos a 26 derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de afastar o senador Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato e mantê-lo em recolhimento noturno (OFS 70/2017). Com isso, o senador, que estava afastado da Casa desde 26 de setembro, pode voltar a exercer o mandato. A votação foi aberta e nominal.

É muito chato

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, proposta que proíbe o envio de mensagens de texto e as chamadas telefônicas de cunho publicitário pelas operadoras de telefonia sem autorização dos clientes.

Palavras do Governador

O Estado brasileiro está perdendo feio a guerra para o Estado paralelo, que é comandado pelas facções criminosas impulsionadas pelo narcotráfico. Declarou Tião Viana, governador do estado do Acre.

Mesmo na críse!

Mesmo o país passando por uma profunda críse econômica, a prefeita Fernanda Hassem (PT), vem conseguindo desenvolver um ótimo trabalho para a população Brasileense.

Uma nova era

A partir de 01 de janeiro de 2017, o destino da pequena cidade chamada Brasileia, passou a mudar,a esperança voltou e juntos com ela, muito trabalho.

Trabalho,trabalho e trabalho.

Esse tem sido o lema da atual gestão executiva do municipio, foram anos perdidos, que agora estão sendo recuperados.

Maionetes ou vereadores ?

Alguns vereadores do parlamento mirim da fronteira, parecem não ter opinião própria, o discurso parece mais um plágio de alguém que se baseia em delirios, cada vez mais frequentes.

Falam muito, fazem pouco.

O povo não quer saber de blá… blá… blá… nobres vereadores, a oposição tem total direito de fiscalisar e fazer projetos, mas eu pergunto, que projetos calixto ?

Com a escassez de qualidade…

É notório a falta de rumo e nomes qualificados na oposição em Brasiléia,que vai de “desequilibrados em sua maioria a, desqualificados“ , Sendo assim Joelson Pontes preso na operação labor, continua sendo o grande nome da oposição.

Made in Bolivia

A empresa Jala da Bolivia, considerada a maior que desenvolve programas de tecnologia, lançou na última sexta-feira 13, o primeiro celular de marca latino América.

Tecnologia Avançada

A empresa executou um moderno projeto tecnologico, que certamente terá avanços em todos os mercados da América latina, inclusive em países como o Brasil.

O Maluco

A Coreia do Norte, por meio de seu embaixador Kim In-ryong, advertiu que uma guerra nuclear pode começar a qualquer momento. A declaração foi feita nesta terça-feira-feira (17), no Comitê de Desarmamento na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Comentários