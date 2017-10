Dimas Gurgel – Política, Economia e Atualidades

Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes.

Palavras dele…

Em discurso no interior de Minas Gerais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (26), que já não é mais o momento de pedir a saída antecipada do presidente Michel Temer (PMDB), mas de defender o nome de um novo presidente ou de uma presidenta.

Briga de gente grande

Os ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes protagonizaram nesta quinta-feira (26) uma tensa discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).

O bixo pegou…

“Não transfira para mim essa parceria que vossa excelência tem com a leniência em relação à criminalidade de colarinho branco”, disse Barroso ao final da discussão a Gilmar Mendes, que apenas respondeu: “Hehehe, imagine”.

+PSDB, DEM e até PMDB dão menos votos

Os tucanos estão divididos sobre a permanência do partido no governo. A ala favorável a Temer é comandada pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG), presidente licenciado do partido. Entre os deputados tucanos de Minas, Estado de Aécio, 6 dos 7 votos foram contra a abertura de investigação contra Temer.

O rejeitado

O brasileiro Michel Temer é considerado o presidente com maior taxa de rejeição do mundo, atrás até do venezuelano Nicolás Maduro, indicou uma pesquisa do grupo de análise política Eurasia. De acordo com a sondagem, que coletou dados a partir do mês de agosto, Temer detém 3% de aprovação popular, a menor em todo o mundo.

Será?

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira, em vídeo gravado para as redes sociais um dia após a derrubada pela Câmara dos Deputados da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele, que “a verdade venceu” e o Brasil ficou mais forte depois de as instituições serem testadas.

É muito amor

O Senador Sérgio Petecão (PSD), deverá se casar em casamento coletivo com a sua parceira de muitos anos Marfisa Galvão, no dia 27, Marfisa é natural de Brasiléia.

Não pode acontecer

Tanto aos vivos quanto aos mortos o respeito deve sempre existir, essa semana várias sepulturas foram mexidas, vale lembrar que dia 02 de novembro e o dia daqueles que em vida tanto nos deram alegria.

Gato escaldado…

O povo de Brasiléia sabe o que passou, além de duas grandes enchentes, teve sua esperança furtada por aqueles que o único projeto era o da destruição.

Erros e acertos

Em toda gestão existem os erros e acertos, não é diferente na gestão da prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem (PT), e a gestão de Tião Flores (PSB).

Não foi nenhum demônio

O ex-prefeito de Brasiléia Everaldo Gomes não foi nenhum demônio, teve alguns acertos, infelizmente mais erros que acertos…

Aprendeu a lição

O prefeito do município de Epitaciolândia Tião Flores aprendeu algumas lições com sua gestão anterior. Flores vem aprimorando cada dia mais sua gestão.

O Mestre mandou

Parece brincadeira do Gentili, mas não é… O que o mestre manda as marionetes. Opa! digo vereadores, obedecem, assim continua “o trio parada dura”.

Ato bonito

Conheço o esporte, logo posso falar com propriedade, fiquei muito feliz ao saber que com esforço de amigos que tinha na frente do movimento ‘manim’ Ferrari, conseguiram ajudar um jovem que há bastante tempo precisava de uma cadeira de roda, valeu ‘manim’ e turma, esporte é isso.

Mais uma vez…

Mais uma vez a região do Alto Acre poderá ficar sem um representante direto em nossa região, falta interesse? Falta nome? Falta recursos? O que falta?

Não precisamos?

Será que uma região tão carente e com milhares de eleitores não tem o direito de ter um representante na câmara federal?

Pré sal

A Petrobras será “seletiva” nas ofertas que fará no próximo leilão de áreas do pré-sal, que será realizado nesta sexta-feira (27). A estatal, no entanto, será “firme” nas propostas que fará para as áreas que vê potencial de produção.

