Dimas Gurgel – Política, Economia e Atualidades

Pode-se enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos todo o tempo.

Bateu colocado

Em mais uma crítica ao momento de perda da credibilidade na política, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa afirmou que “não sabe como os três maiores partidos do Brasil ainda terão coragem de lançar candidatos” para as próximas eleições. “Acredito que haverá um repúdio enorme aos candidatos desses três maiores partidos – PMDB, PSDB e PT”, disse, em entrevista à rádio CBN.

Para o ex-ministro, as eleições de 2018 serão muito parecidas com as de 1989, que sucederam a ditadura militar no Brasil. “Pela pulverização de candidatos, esfacelamento das instituições, decadência moral e perda de credibilidade”, explicou. Apesar de não admitir qualquer tipo de candidatura até o momento, Barbosa fez questão de ressaltar que fez parte de um momento que talvez tenha sido o “apogeu do STF em sua história”.

Migração!

Com o lançamento da pré-candidatura de Ulisses e Bocalom ao governo, muitos filiados dos democratas estão migrando para outros partidos, sobretudo para o partido progressista de Gladson cameli.

De bobinho não tem nada!

Um velho conhecido da política em Epitaciolândia aos poucos vem retornando, estou falando do popular Pui, além de um grande amigo do esporte, Pui é um grande articulador político.

Retorno garantido…

Pré-Candidata única na região do Alto Acre pela frente popular, a atual deputada Leila Galvão (PT), terá retorno certo, com apoio da massa petista, só se Deus não quiser.

Além de conselheiro, um companheiro.

É notório que a deputada Leila, Além de ter ao seu lado um grande parceiro, tem um grande articulador político, Nelson Moreira é o grande mediador entre Leila e o povo.

Não faz falta!

Parece mentira, mas todas às vezes que tenho ido à princesinha Xapuri, me topo com o Secretário Emilson Farias. Segundo relato de moradores, o Secretário que antes passava décadas sem visitar a princesinha, agora não faz falta nas rodas, será por que hein?

Faltou Quórum

Na última sessão do parlamento mirim em Brasiléia aconteceu algo inusitado, apenas a liga da justiça, formado pelos mirins, Reinaldo Gadelha, Charbel e Neto compareceram a sessão, vale salientar que a sessão foi ordinária.

Contra números não existe argumentos!

Atitudes falam mais que palavras, a prefeita Fernanda Hassem (PT), vem dando respostas através de trabalho, que foram inúmeros até aqui, os números são favoráveis.

Pé no Chão

Uma coisa que é a marca da prefeita Fernanda (PT), mesmo sendo atacada, perseguida por alguns, em nenhum momento Fernanda subiu o tom, ao contrário (…), a resposta sempre foi trabalho, vem mantendo o pé no chão…

Os caras de Pau!

É impressionante a atitude de alguns que fizeram parte da gestão passada, que ajudaram a destruir a querida Brasiléia, insistem em fazer o mau para o povo.

Ele é assim

Uma das coisas que sempre admirei em André Hassem, ex-prefeito de Epitaciolândia, foi que o mesmo nunca se escondeu do povo, não importava se seria criticado ou elogiado, André sempre esteve no meio do povo, se candidato for, não tenho dúvidas que será um nome forte, André deixou legado.

Ao contrário de Fernanda (…)

Ao contrário da prefeita Fernanda Hassem (PT), o prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, pegou uma cidade diferente, organizada e várias obras concluídas, várias ruas asfaltadas, Tião pegou o Município que mais se desenvolveu no estado a Época. Vale salientar que André era oposição.

Tá de Brincadeira!

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou hoje que o governo tem tomado “cuidado enorme” para evitar medidas de aumento de impostos. Para ele, a população “chegou ao ponto” de resistir às elevações.

Parece piada do menino cuidadoso.

“Temos tomado cuidado enorme para evitar aumento de impostos. A carga já é elevada e não há dúvida que a população já chegou a ponto em que tem resistência”, disse. Segundo ele, por isso o governo busca mostrar os dados fiscais e a necessidade de reformas como a da Previdência. Para ele, quando menos impostos a empresa paga, mais é facilitada a gera geração de lucros e investimentos.

Plano Beer!!

Quero mandar um abraço pra galera de Xapuri, em nome do meu primo ‘Rod’ do Plano Beer, um lugar maravilhoso.

