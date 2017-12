DIMAS GURGEL – Política, Economia e atualidades

“Pode-se enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos todo o tempo’’

Pior que a Dilma

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste domingo (3) aponta que cresceu para 62% o percentual de brasileiros que acham que o governo de Michel Temer (PMDB) é pior que o de sua antecessora, Dilma Rousseff (PT). Para efeito de comparação, um ano atrás, esse percentual era de 40%. Atualmente, só 13% dos ouvidos na pesquisa disseram que que Temer governa melhor do que a petista, enquanto em dezembro do ano passado esse número era 21%.

São os números

A pesquisa do Datafolha mostra ainda os seguintes percentuais de avaliação do governo Temer: Ruim/péssimo: 71%; regular: 23%; ótimo/bom: 5%; e não sabe: 1%

Deputado pede namorado em…

Diante de um debate acalorado no parlamento da Austrália um Deputado não segurou a emoção e pediu seu namorado em casamento, Cena aconteceu em meio a debate sobre projeto de lei que poderia resultar na legalização do casamento gay na Austrália.

Casamento Gay e Aborto

O Congresso Nacional deve votar nesta semana o projeto de lei que reconhece o casamento gay e a proposta que proíbe o aborto. As duas discussões podem entrar na pauta no momento em que o governo enfrenta dificuldades para conseguir votos para aprovar outras propostas, como a reforma da Previdência.

Dados do Aborto

Pesquisa encomendada pelo Instituto Patrícia Galvão mostra que, embora o aborto seja proibido no País, pelo menos 45% dos brasileiros acima de 16 anos conhecem alguma mulher que já tenha interrompido a gestação. Dos entrevistados, somente 26% dizem ser favoráveis a que mulheres possam decidir sobre não levar adiante a gravidez.

Era o sonho de muitos

Com uma perseguição cinematográfica, policiais militares da capital federal interceptaram, com tiros nos pneus, um caminhão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal conduzido por um bombeiro que dizia ter a intenção de colidir com o veículo contra o prédio do Congresso Nacional.

Positivo

Um dos municípios do Acre que irá fechar o ano de forma positiva, sem dúvidas, será o município de Brasileia, as mudanças foram notórias.

Após uma herança maldita

A prefeita de Brasileia Fernanda Hassem (PT), fecha o Ano com a bola cheia, Fernanda em diversos momentos mostrou capacidade e competência, anexado a carinho e respeito com a população, sobretudo com os mais humildes.

Epitaciolândia

Em Epitaciolândia o prefeito Tião Flores (PSB), conseguiu alguns avanços, deu continuidade em algumas obras deixadas pela gestão passada, criou a Agrofest e, finaliza com a feira natalina.

Vários seguimentos

A mudança se propagou em vários seguimentos, no campo educacional, foram inúmeros cursos, na infraestrutura várias obras, na assistência social e saúde vários atendimentos, na agricultura grandes avanços.

Já na Princesinha

Já no município de Xapuri considerada por muitos anos a Princesinha do “estado”, pouco ou nada avançou, assim como a antiga vila “Paraguaçu” hoje conhecida como Assis Brasil.

No parlamento mirim

Tivemos um ano agitado para os ‘’mirins” de Brasileia, em alguns momentos parecia mais um tribunal do que a casa do povo, debates acalorados entre situação e oposição, faz parte…

Mais que um professor

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou o Projeto de Lei 7042/17, dos deputados Nelson Pellegrino (PT-BA) e Erika Kokay (PT-DF), que fixa piso salarial para vigilantes em três mil reais.

Seu Bolso

O preço médio da gasolina para o consumidor final subiu novamente na última semana, de 4,023 reais por litro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com a quinta alta semanal consecutiva, o combustível atingiu o valor mais alto registrado em 2017. O levantamento levou em conta o valor cobrado em 3.148 postos no país. O diesel e o etanol também tiveram aumento no período.

PIB

Os analistas do mercado financeiro revisaram para cima as previsões de crescimento da economia para este ano e o próximo, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. A alta acontece após a divulgação do PIB do terceiro trimestre de 2017, que cresceu 0,1% sobre os três meses anteriores, na última sexta-feira, pelo IBGE. A instituição considerou o resultado como estável.

Inflação

Em relação à inflação, as previsões para o IPCA foram de 3,06% para 3,03% em 2017, e permaneceram em 4,02% para o ano que vem. Ambas as apostas estão dentro do limite da meta – cujo centro é de 4,5%, e o piso mínimo, de 3%.

As estimativas para a Selic para 2017 e 2018 permanecem em 7%, o mesmo resultado há onze e doze semanas consecutivas, respectivamente. O Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, se reúne entre terça e quarta desta semana para definir a nova taxa de juros, atualmente em 7,5%.

Dados de 2017

Entenda as propostas, a contribuição Rural foi retirada da pauta.

Endividamento das famílias

