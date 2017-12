Dimas Gurgel – Política, Economia e Atualidades

“Fanático é quem não pode mudar de ideia e não quer mudar de assunto”

Quem é o Cantor?

Mais votado do país em 2010, com cerca de 1,3 milhão de votos, o deputado federal e palhaço Tiririca (PR-SP) anunciou nesta quarta-feira que não vai disputar a reeleição no ano que vem e afirmou que vai deixar da Câmara “triste” e “com vergonha” com o que viu durante o mandato.

Ah menino lindo!!!

“Estou saindo (da Câmara) triste para caramba com o que vi. Saio totalmente com vergonha. Vamos esquecer um pouco as brigas, o ego e olhar para o nosso povo”, disse o parlamentar em seu “primeiro e último” discurso em plenário desde que assumiu o cargo em 2010. “A gente sabe que todos nós ganhamos bem para trabalhar. E nem todos trabalham. São 513 deputados, só oito são assíduos. E eu sou um desses oito. Um palhaço de circo.”

Onde estava Bira?

Estive em uma audiência pública na cidade de Xapuri, que tratava da produção rural na região do Alto Acre, todos estavam presentes, menos o prefeito de Xapuri Bira Vasconcelos (PT).

Falta de interesse!?

Na ocasião várias autoridades políticas estavam presentes, além de secretários e representantes de bancos, mas ele faltou, além de Bira, o secretário de agricultura do município também faltou.

O desabafo

As reclamações foram muitas e, não faltou desabafos, quando abriu a palavra ao público, uma senhora conhecida por todos, finalizou dizendo que Bira Vasconcelos (PT), ‘’só aparece quando quer votos’’, será uma verdade?

Ela tava lá…

Quem também esteve presente foi a deputada Leila Galvão (PT), a deputada chegou cedo e saiu tarde, finalizou dizendo que já se sentia ‘’cidadã de Xapuri’’, ela esqueceu de olhar a expressão do deputado Antônio Pedro (DEM), Pedro parece que não gostou muito da expressão rs.

A onipresente

Ultimamente a deputada Leila Galvão (PT), está participando até chás de panela no vai quem quer rsrs, a mulher não para, de olho em 2018, Leila se tornou quase onipresente.

Aprendeu bastante

Uma coisa não podemos negar, a deputada representante do alto Acre, aprendeu muito em seu primeiro mandato, aprimorou o discurso e o caminho para solucionar problemas.

Justo, muito justo, justíssimo!

A prefeita do município de Brasileia Fernanda Hassem (PT), das várias decisões que tomou durante o ano, acertou mais uma, o evento evangélico que contempla grande parte da população, tem tudo para ser um sucesso e entrar no calendário do município e, até do estado, Deus abençoe todos nós.

Piedade, piedade, piedade de nós…

Sabemos que o Brasil passa por uma profunda crise econômica, social e política, sofrendo constantes aumentos de impostos durante todo o ano de 2017, o que a população espera é que em 2018, a classe política desse País tenha piedade de nós.

Inflação

inflação de produtos e serviços desacelerou no Brasil e acumula, no ano, avanço de 2,5% – o mais baixo para o mês de novembro desde 1998, segundo informou nesta sexta-feira (8) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa menos da metade da taxa registrada no mesmo período de 2016.

Os preços de alimentos e bebidas, que têm o maior peso no cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulam queda de 2,4%, a mais intensa desde a implementação do Plano Real em 1994, de acordo com o IBGE. alguns alimentos como feijão, arroz, farinha e açúcar custam até 40% menos.

A Bomba de Palocci

Não é uma cena protocolar, como se observa no aperto de mão informal. A fotografia retrata dois líderes que se diziam “irmãos”. Durante 42 anos, Kadafi governou a Líbia seguindo o protocolo dos tiranos. Coronel do Exército, ele liderou um golpe em 1969. No poder, censurou a imprensa, reprimiu adversários e impôs leis que permitiram punições coletivas, prisão perpétua, tortura e morte a quem contrariasse o regime. Dinheiro líbio também financiou grupos terroristas e movimentos políticos em vários cantos do planeta. Entre os que receberam recursos da ditadura líbia estavam, de acordo com o ex-ministro Antonio Palocci, o PT e seu líder máximo, o ex-presidente Lula. A revelação de Palocci está contida na sua proposta de delação entregue ao Ministério Público. Segundo ele, em 2002 Kadafi enviou secretamente ao Brasil 1 milhão de dólares para financiar a campanha eleitoral do então candidato Lula.

Caixa Preta do BNDES

Se você está horrorizado(a) com o rombo de R$ 42 bilhões dado pelo PT-PMDB-PP na Petrobrás, prepare-se para um muito maior que virá do BNDES, a partir das delações de Joesley da JBS, Palocci, etc. um grande escândalo acontecerá no BNDES, tendo em vista investigações em curso do MPF e fiscalização do TCU. Aqui cito apenas três: 1.ª) Investigação sigilosa em curso pelo Procurador Cláudio Dewes sobre empréstimos de US$ 747 milhões de dólares para Venezuela, envolvendo Odebrecht e 2 linhas do metrô de Caracas e Los Teques. Este caso também está sendo fiscalizado pelo TCU; 2.ª) Ação Cautelar de exibição de documentos ajuizada em Brasília pelo Dr. em Economia, Adolfo Sachsida, referente a empréstimo do BNDES para a modernização do Porto de Mariel, em Cuba, no valor de U$S 682 milhões de dólares, sustentando que o referido contrato foi indevidamente classificado como secreto pelo MDIC, sob a justificativa de que envolve informações sigilosas, permitindo ser conhecido apenas no ano de 2027, afastando a possibilidade de apreciação da legalidade do ato pelos órgãos de controle e pela sociedade. O pedido foi julgado procedente em 04.07.16 pelo Juiz Marcelo R. Pinheiro; 3.ª) As delações de Joesley Batista e de Palocci que podem dar entrada ao suposto mega esquema instalado no BNDES sob o comando direto do Petista Guido Mantega desde a gestão de Lula;

Documentos serão revelados apenas em 2027.

Apesar da falta dos valores, ao cruzar os dados, foi identificado que 139 obras de infraestrutura no exterior receberam financiamento do BNDS, sendo que maioria (121=87%) dos contratos foi destinado para empreiteiras do cartel que subtraiu a Petrobras.

