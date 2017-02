Dimas Gurgel – Política, economia e atualidades

“Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes”.

Abraham Lincoln

Só ele viu! (rs)

Veja o que está acontecendo na Alemanha, veja o que aconteceu na noite passada na Suécia”, disse Trump se referindo a um ataque terrorista. “Suécia. Quem acreditaria nisso? Suécia. Eles receberam um alto número de [refugiados]. Eles estão tendo problemas como nunca acharam ser possível”, completou.O ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt reagiu pelo Twitter: “Suécia? Ataque terrorista? O que ele tem fumado? São muitas as perguntas”.

“O PlayBoy”

A pesquisa CNT/MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), aponta que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) é o candidato mais bem votado nas regiões ricas e o preferido dos eleitores com diploma para a sucessão presidencial.

Tá viva

A ex-presidente Dilma Roussef afirmou na sexta-feira (17) que poderá se candidatar à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Embora tenha sido afastada do seu mandato em agosto do ano passado, Dilma não perdeu os direitos políticos para ocupar cargos públicos, e pode, portanto, ser candidata a cargos eletivos.

O grande encontro

A terceira edição da Brazil Conference at Harvard and MIT (Massachusetts Institute of Technology), uma iniciativa de estudantes brasileiros das duas instituições dos EUA, terá este ano painéis com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff e do juiz Sérgio Moro, que comanda as investigações da Lava Jato.

Falou Bonito

O Senador Humberto Costa (PT) diz que chegou a hora de o PT admitir que se envolveu em corrupção, pedir desculpas à sociedade pelos erros que cometeu, abandonar o discurso de “denúncia do golpe” e apresentar propostas econômicas para tirar o país do atoleiro. “

Surge das Cinzas

Não é Jesus, mas sempre ta querendo ressuscitar, assim parece ser Tião Bocalom, quando pensamos que ele voltou para Acrelândia, ele aparece com um discurso, querendo voltar pro jogo, eu hem rs.

A grande diferença

A diferença entre o Deputado Major Rocha (PSDB) e Márcio Bittar, é que Roha tem mandato e poder no momento, diferente de Márcio Bittar.

Politica são momentos

Assim como é na vida, na politica não é diferente, são momentos que fazem a vida e a politica, o momento de Márcio não é dos melhores, já que o mesmo não obteve voto para, se quer eleger o filho para o parlamento mirim da capital.

Que nem mulher de malandro

Apanha, apanha e não aprende, assim é parte da oposição no Acre, brigam, brigam e sempre morrem abraçados, que coisa hem rs.

Do nada a lugar nenhum

Assim tem sido o percurso da oposição no Acre e sobretudo em Brasileia, parece estar longe de mudar…

10, 20, 30 anos

Poderia ser música do Luan Santana, mas é o relato das derrotas da oposição no governo estadual,é preciso mudar discursos, pessoas e rumos, ou assim continuarão, por longos anos ainda…

A esperança

Em meio a tudo, o senador Gladson Cameli (PP-AC), talvez seja o único que ainda apresenta uma luz no fim do túnel, Gladson é um menino de talento, carismático e querido onde passa.

Não tem interesse

Algumas vezes indagada sobre uma possível candidatura a Câmara Federal , a deputada estadual Leila Galvão (PT), não vem demostrando interesse em disputar tal cargo.

Ligada no 220

Energia e disposição é o que não falta para prefeita de Brasileia Fernanda Hassem (PT), ela não para, espero que assim continue.

De César, o que é de César!

O Ex-gestor de Brasileia Everaldo Gomes, deixou muito a desejar, isso é fato, mas o aterro que foi feito na Rua Marechal Rondon, ajudou muito para que as águas do Rio Acre não avançasse.

Triste realidade

Anos após a Lei do Saneamento Básico entrar em vigor no Brasil, metade da população do país continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), divulgados em janeiro deste ano e referentes a 2015, apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, o que significa que mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos – seja através de uma fossa, seja jogando o esgoto diretamente em rios.

Comentários