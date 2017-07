Dimas Gurgel – Política, economia e atualidades

O Renascimento de Joesley

Em artigo assinado e publicado pela Folha de S. Paulo neste domingo, o empresário Joesley Batista afirmou que o dia 17 de maio – data do vazamento pela imprensa sobre o esquema de corrupção envolvendo a J&F e autoridades políticas foi um marco em sua vida.

Quase Jesus

Segundo o empresário, a data ficou marcada como “o dia do seu renascimento”. Joesley Batista afirmou que teve coragem para romper com elos inimagináveis da corrupção praticada pelas maiores autoridades do nosso país, referindo-se ao presidente da República, Michel Temer.

Coisa de maluco

A Coreia do Sul “vai pagar o mais alto preço por condenar o recente teste de míssil balístico intercontinental” norte-coreano escreveu no sábado o jornal norte-coreano Rodong Sinmun.

Leitura correta

O Senador da República Gladson Cameli (PP), disse que qualquer outra candidatura ao governo pela oposição “tá a serviço do governo”. Cameli fez essa e outras declarações durante uma transmissão ao vivo em uma rede social.

Que nem mulher de malandro

Quem acompanha politica sabe, se a oposição lançar mais de uma candidatura ao governo, certamente irá colecionar mais uma derrota…

Pode até não ser o dono…

Como foi dito por alguns líderes e parlamentares da oposição no estado do Acre, o senador Gladson Cameli (PP), de fato não é o dono da oposição, mas é o que mais agrega e soma votos, além de ser o mais temido pela Frente Popular, Simples Assim…

É preciso lembrar

Direitos todos têm, pois vivemos em uma democracia, porém o que precisa ser analisado é quem realmente tem a suposta aprovação do Povo, no momento e conjuntura atual, o Senador Gladson (PP), sem dúvidas parece ser o melhor nome.

Tudo pode acontecer

Em politica não se pode descartar nenhuma hipótese, ouvi de um Cardeal petista, que tudo será analisado, ´´ o que é certeza hoje, pode não existir amanhã´´, faremos o que for possível, mas não perderemos o governo, declarou a lenda petista.

Menina sábia

O que dizer da Jovem e atuante prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem? Apesar da pouca idade, Fernanda Hassem surpreende a cada momento…

No ponto morto

Diferente da Prefeita de Brasiléia, alguns prefeitos apesar de experientes e terem administrado seus respectivos municípios, não conseguiram até aqui, sair do ponto morto.

Diziam na Campanha

O que mais se escutava na campanha, era que a experiência contava muito e, que segundo os próprios, não tinha o direito de errar, pois já haviam sido gestores, na teoria é uma coisa e na prática e vem literalmente sendo outra.

Contra Fatos não existe argumentos

É importante lembrar que Tadeu Hassem, Secretário Municipal de Finanças, não é um cargo comissionado, além de ter formação na respectiva área pela qual atua, é concursado. Logo é um servidor público de carreira.

De frente do Dimas

Entrevista Gislene Salvatierra…

Dona Gislene, a senhora é vista como ícone na educação do nosso município, qual a sensação de ter ajudado tantas pessoas e o desenvolvimento da nossa cidade?

Fico feliz em ter conseguido dar a minha parcela de contribuição para a educação de nosso município e ter ajudado pessoas, isso porque a comunidade escolar sempre me deu seu aval.

Na sua concepção o Brasil está no rumo certo no campo educacional?

Eu diria que o Brasil ainda não encontrou o rumo certo no campo educacional.

De que forma podemos fazer mais pela educação?

Se começarmos a valorizar mais os professores e focarmos na base que é alfabetização, leitura, interpretação, ortografia e nas quatro operações, os demais viria com mais facilidade.

Muitos especialistas dizem existir um programa educacional anexado à quantidade e não qualidade, a senhora concorda com essa afirmação?

Infelizmente isso é verdade.

Dona Gislene, Brasiléia já foi um município rico em Cultura, devido a alguns fatores isso diminuiu ao longo dos anos, de que forma isso afetou a cidade?

Afeta muito, uma cidade sem cultura, sem historia e sem tradição jamais terá personalidade própria.

Tínhamos vários festivais tradicionais, festival de danças, festival de praias, festival de quadrilhas, qual a importância desses festivais, sobretudo para os Jovens?

Temos que resgatar esses festivais, as crianças, adolescentes e jovens precisam vivenciar esses momentos e ocupar seu tempo livre em bons entretenimentos.

No futebol assim como no Voleibol, fomos por várias vezes fomos campeões do estado orgulhando nossa cidade, podemos dizer que Cultura, educação e esporte caminham juntos?

Com certeza, temos que dar a devida importância a esse tripé.

Havia em nossa cidade uma banda tradicional, que por muitos anos foi esquecida, no aniversário de Brasiléia de 2017, moradores do centro foram acordados ao suave som da banda, alguns como o meu pai se emocionaram, como a senhora se sentiu vendo o resgate dessa cultura e tradição?

Acompanhei a banda com muita emoção, e nos diversos locais onde estivemos, pude ver a alegria estampada nos rostos das pessoas, principalmente das mais antigas, as que já conheciam essa tradição em nosso município. Foi emocionante!

Desde o início de seu mandato a prefeita Fernanda Hassem (PT), tem demonstrado nítido interesse em resgatar a Cultura da Cidade, temos várias atuações nesse sentido, como recuperação, da tradicional e histórica Praça Hugo Poli, a prefeita está no caminho certo?

A Prefeita Fernanda Hassem, está no caminho certo e, tanto eu como outras pessoas, queremos contribuir com esse resgate.

Há poucos dias tivemos uma pequena exposição no centro cultural, fale um pouco de como foi a exposição e a importância histórica para a cidade (…)

Na Exposição de Fatos e Fotos Históricos realizada no Centro Cultural “Sebastião Joaquim Dantas Barroso” por ocasião do Aniversário dos 107 Anos de Fundação de Brasiléia, foi mostrado ao público um pouco da historia, dos objetos antigos, fotos dos prefeitos e de personagens que contribuíram para o seu desenvolvimento, costumes e tradições. Isso tudo para que as novas gerações tomem conhecimento e dêem continuidade a esse legado deixado por nossos antepassados,

Considerações finais…

Conclamo a todas as pessoas que amam Brasiléia para continuar trabalhando em prol do seu desenvolvimento para que todos nós que aqui habitamos, tenhamos uma vida com qualidade e uma convivência de paz e harmonia.

Comentários