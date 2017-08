Dimas Gurgel – Política, economia e atualidades

O primeiro passo pode até não te levar a lugar nenhum, mas vai te tirar de onde estava. Ganhou a luta, mas não a guerra

O governo federal acelerou a liberação de verbas para os deputados em julho, antes da votação que salvou Michel Temer. Mas, na média, oposicionistas e governistas obtiveram valores parecidos. Ou seja, as emendas parlamentares aparentemente não foram o principal fator na vitória do presidente – outros aspectos pesaram mais na decisão da Câmara.

Muita seda ao pote

Em agenda na capital do Paraná, nesta quinta-feira, 3, o prefeito de São Paulo, João Doria, defendeu mais uma vez que o ciclo de Aécio Neves (PSDB-MG) saia do comando do partido, Doria ainda disse que Aécio deve ter ‘grandeza’ de entender que seu ciclo ‘se encerrou’.

Era só pra assustar ou pegadinha do malandro?

Estava eu em Rio Branco, quando ví a noticia que o prefeito de Brasileia, Everaldo Gomes, e quatro secretários municipais foram afastados dos cargos em cumprimento à Operação “Metástase”, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã da trágica de quinta-feira (14) de Julho de 2016, no município de Brasiléia, pensei até que era uma pegadinha.

Para ou Continua?

O ex-prefeito do município também foi preso durante a operação que investiga desvio de verba pública. Eles são acusados ainda de corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de capitais e falsidade ideológica.

14 de Julho de 2016

Data que marcou as paginas da nossas história, como diz nosso querido Hino, mas não entraram para história como heróis.

A Capital da Cultura

A Prefeita Fernanda Hassem foi muito feliz em dizer que Brasiléia se tornou a Capital da Cultura, não era para menos, com uma equipe qualificada pela qual faz parte Gislene Salvatierra.

Na Campanha já era notório

Fernanda tem obtido exito em todas as camadas e classes sociais, a mesma tem feito o dever de casa direitinho, mas caiu nos braços sobretudo da Juventude.

Não vou entrar no mérito

Todos do Parlamento mirim são cargos públicos, fazem Juramento pregando respeito para com a população, ocorre que nos primeiro semestre do ano corrente, alguns parlamentares do municipio de Brasiléia, parecem mais desequilibrados que Bêbado em ladeira.

Não é caso de família

Alguns usam da tribuna e corredores, onde deveriam fazer discursos em prol da população, para se defender de fatos que aparecem na midia, até entendo que as vezes o ´´BABADO É FORTE´´, mas deixem para discutir no setor competente.

Ninguém serve a dois senhores

O Vereador Joelson Pontes (PP), que foi eleito com 412 votos na última eleição, deveria saber que ninguém serve a dois senhores, conhece da Biblia… Mesmo assim, tenta servir o Partido Progressista de Gladson Cameli(PP) e (PMDB) de Jéssica Salles.

Poder é poder

O ex-vereador Mário Jorge que antes era o quase todo poderoso com dezenas de cargos apontados na gestão passada, terá que ralar muito se quiser uma cadeira de volta no parlamento mirim, uma coisa é o poder nas mãos, outra coisa…

Acre é Enjoado

Dos sete Estados amazônicos, Michel Temer só perdeu no Acre: seis dos oito integrantes da bancada (Angelim, Rocha, Alan Rick, Léo de Brito e Cesar Messias) votaram pela aceitação da denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República contra o presidente da República. O placar final do Norte foi de 41 a 21 pelo arquivamento da denúncia, com três ausências.

Ela é Ela

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, não se sensibilizou com o pedido de reajuste salarial de 16,38% que ouviu de representantes de associações de juízes na segunda-feira. Na próxima semana, os ministros da corte têm uma reunião administrativa para aprovar a proposta orçamentária do Judiciário para 2018. Preocupado.

