DNIT anuncia início das obras de restauração da BR-364 entre Rio Branco e Sena Madureira

Na manhã desta segunda-feira (3) o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Thiago Caetano, assinou a ordem de serviços com a empresa Pinheiro & Lima Construção Ltda e as obras de restauração do trecho entre as cidades de Rio Branco e Sena Madureira foram iniciadas. O ato administrativo contou com a presença dos senadores Gladson Cameli (PP-AC), Sérgio Petecão (PSD-AC), o deputado federal Alan Rick (DEM), deputados estaduais, vereadores, prefeitos das cidades do Bujari, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Capixaba.

O investimento total será de R$ 14 milhões. O trecho entre o Rio Andirá e a cidade de Sena Madureira, ficou sob responsabilidade do 7º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC). O coronel Luiz Henrique, comandante do Batalhão, garantiu um trabalho de qualidade. “O BEC é referência em construção de rodovias na Amazônia. Graças a superintendência do DNIT, que agora tem autonomia, voltaremos a trabalhar no trecho”, destacou o coronel.

O prefeito Mazinho Serafim foi o primeiro representante do executivo municipal a falar. Ele lembrou que além das melhorias na trafegabilidade, os municípios ganham com o pagamento de impostos sobre os serviços. José Augusto, da cidade de Capixaba, lembrou que na BR-317, o trabalho de recuperação está avançado e executado com qualidade.

Os deputados estaduais cobraram a presença do estado no lançamento das obras. “Por que não temos representantes do estado neste ato?”, questionou Gehlen Diniz (PP). “Eles sequer inauguraram a BR-364, faziam a obra em um canto e estourava em outro”, disse Nelson Sales. A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB), elogiou a coragem do senador Gladson Cameli de lutar pela liberação de recursos para a restauração da rodovia. “Está fazendo como um verdadeiro líder porque chamou a responsabilidade de restauração da rodovia para si e vem dando conta do recado”, disse Eliane.

O senador Sérgio Petecão, coordenador da bancada federal, lembrou o empenho de todos os parlamentares junto ao Ministério dos Transportes. “Com a crise instalada em Brasília, chegamos a ficar apreensivos sim, mas nossa bancada está unida para não deixar faltar recursos para as rodovias”, salientou o senador.

Gladson Cameli disse que o mais importante neste verão é manter as máquinas nos trechos, trabalhando. Para ele, passo-a-passo, o DNIT vem demonstrando que com vontade política e planejamento, as coisas dão certo. “Estou nos trechos fiscalizando e feliz de ver as máquinas em movimento aproveitando cada minuto do verão. Estamos aqui, prefeito Romualdo, sem cores partidárias, mas empenhados em amenizar o sofrimento de mais de 250 mil pessoas que dependem dessa rodovia para viver”, falou Cameli.

O prefeito Romualdo Souza, da cidade do Bujari, disse que foi questionado por caciques da Frente Popular por participar de um ato convocado pelo senador Gladson Cameli. “Eu respondi a eles que sou prefeito do povo e não de um partido político e que os investimentos são fundamentais para o Bujari”, disse o prefeito, que foi muito aplaudido.

Com os anúncios feitos na manhã de hoje são mais de 112 milhões de investimentos garantidos pelo governo federal na restauração e manutenção da BR-364.

Alan Rick destaca importância da obra para o povo de Sena Madureira

Presente à solenidade, o deputado federal Alan Rick fez questão de destacar a importância das obras de restauração da BR-364 para a população de Sena Madureira. O parlamentar lembrou, ainda, o fato de que muito dinheiro já foi gasto na estrada e, infelizmente, nem todos os recursos foram otimizados para garantir a trafegabilidade no trecho.

“A população de Sena Madureira é uma das mais afetadas pelas más condições da BR-364. Há anos vem sofrendo com o descaso com essas obras. Em bom tempo o DNIT, através da Superintendência Regional, inicia a recuperação, agora com maior responsabilidade. Me sinto fiz porque pude ajudar, em Brasília, na defesa da liberação desses recursos, com os demais membros da nossa bancada federal, e agora teremos finalmente os serviços sendo realizados”, disse o parlamentar.

Para Alan Rick, o tempo agora é de reconstrução da rodovia, o que garante esperança ao povo dos municípios acreanos.

“A trafegabilidade da BR-364 não pode continuar sendo um sonho do nosso povo. Chega de gastos absurdos e obras inacabadas. O DNIT está fazendo sua parte. Nosso povo já sofreu demais com as péssimas condições da estrada. Seguiremos vigilantes para que não faltem recursos para a conclusão da obra”, disse.

