DNIT anuncia ordem de serviços para restauração da BR-364 entre Rio Branco e Sena Madureira

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) anunciou para a próxima segunda-feira (3), o início das obras de restauração da BR-364, no trecho entre as cidades de Rio Branco e Sena Madureira. O investimento total nessa etapa é de R$ 14 milhões. A ordem de serviço será dada em ato administrativo que acontecerá a partir das 8h30, na cidade do Bujari, na altura do KM 28, em frente ao Banco do Brasil, com a presença do Diretor-Geral de licitações do DNIT, André Martinez.

O superintendente do DNIT no Acre, Thiago Caetano, afirmou que na primeira etapa serão priorizadas as frentes de serviços de restauração da rodovia no perímetro urbano de Rio Branco e no trecho entre o aeroporto internacional e a cidade do Bujari.

“Os recursos estão garantidos. Temos uma frente avançando da divisa do estado até a chegada em Rio Branco. Vamos priorizar o perímetro urbano, o trecho até chegar ao Bujari e dar a ordem de serviços para o trecho Andirá/Sena Madureira”, garantiu o superintendente.

Caetano lembra que antes de ter autonomia administrativa, o DNIT de Rondônia – a quem o estado do Acre era subordinado – sem nenhuma justificativa cancelou o processo licitatório que previa a restauração do trecho ano passado.

“Foi preciso começar todo o processo do zero e graças a superintendência que conquistamos, podemos acelerar as fases com a ajuda da bancada federal e dar ordem de serviços na próxima segunda-feira. A ordem é realizar uma grande operação de restauração”, acrescentou.

Na primeira frente de serviços entre Rio Branco e o Igarapé Andirá serão investidos R$ 4.732.202. Na segunda etapa, entre o Igarapé Andirá e a cidade de Sena Madureira, serão mais R$ 9. 331.271. O total de recursos previstos para desembolso nas etapas anunciadas pelo DNIT para restauração da BR-364 é de R$ 112 milhões.

O senador Gladson Cameli (PP-AC) frisou que tudo o que foi planejado vem acontecendo no que chama de novo momento de restauração da BR-364. Para Cameli, isso demonstra o compromisso do governo federal com o povo acreano. O senador destacou ainda que no trecho entre o igarapé Andirá e a cidade de Sena Madureira, o BEC volta a trabalhar na recuperação da rodovia.

“No momento de crise é sempre bom lembrar que esse é o maior volume de recursos já liberado pelo governo federal para esta modalidade de restauração e manutenção da BR-364. Paralelo a essas etapas o DNIT segue firme na elaboração do projeto de reconstrução da rodovia. Em breve, chegaremos a Cruzeiro do Sul”, disse o senador.

Dentro do estado do Acre é a terceira frente de serviços lançada pelo DNIT este ano, um volume de R$ 112 milhões para restauração da BR-364.

