DNIT atende pedido de Tião Flores para recuperar Av Amazonas

Atendendo a um pedido do Prefeito Tião Flores, o DNIT está concluindo uma operação tapa buracos na Avenida Amazonas em Epitaciolândia, a tempos a população vinha reivindicando os serviços, sensibilizado o Prefeito foi em Rio Branco e se reuniu com a Superintendência do órgão onde garantiu os serviços.

Ficou acertado ainda com o Superintendente Tiago Caetano que no início do verão será feito um serviço definitivo de restauração de toda a avenida em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia.

Veja e reportagem em vídeo:

