DNIT notifica empresas a retomarem obras de restauração da BR-364

Avisos ocorreram após apresentação de relatório fotográfico do senador Jorge Viana ao diretor-geral do departamento. Construtoras têm prazo para recuperação das obras sob pena de processo

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) notificou formalmente as empresas contratadas para recuperação das rodovias federais BR 364 e BR 317 para que retomem as obras com urgência, sob pena de responderem por processo administrativo. A informação foi dada pelo diretor-geral do DNIT, Valter Casimiro, ao senador Jorge Viana (PT-AC), em resposta ao relatório apresentado pessoalmente pelo parlamentar durante audiência em Brasília.

No plenário do Senado, Jorge Viana agradeceu nesta quarta-feira a resposta dada pelo DNIT. “Tenho a responsabilidade de representar a voz dos acreanos, dos taxistas, do pessoal que opera as linhas de ônibus, das empresas, caminhoneiros e levar ao DNIT as dificuldades sobre as nossas rodovias, especialmente a BR-364”, lembrou. “Levei um relatório fotográfico, trecho por trecho, feito pela minha equipe e por mim, para ajudar”.

O parlamentar acreano voltou a alertar para a urgência dos trabalhos, considerando que o período de chuvas começou em setembro no estado. “Peço aqui ao DNIT que intensifique, enquanto é possível, o trabalho especialmente de Tarauacá para o Rio Liberdade, na BR-364, e também o trecho entre os municípios de Feijó e Manoel Urbano, onde pude ver de perto que há necessidade de ampliação das frentes de serviço”, comentou.

Dia da Amazônia

Jorge Viana também falou sobre a passagem do Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro. Ele relatou sua participação na festa de formatura de Ensino Médio de alunos da Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri.

“Participar de uma formatura é viver um Brasil real, bonito, cheio de esperança, em que mãe se formou com a filha, em que pai e filhos se formaram”, disse. “Ali vi um pouco do esforço e do sonho realizado de um trabalho que comecei lá atrás, como governador, junto com Binho Marques e que agora segue com o governador Tião Viana”. Ele registrou no discurso um cumprimento especial aos trabalhadores da educação e à equipe da Secretaria Estadual de Educação.

Comentários