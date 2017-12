Dois foragidos da justiça são presos em Rio Branco

O mandado de prisão está relacionado a um crime cometido no município de Feijó em 29 de outubro de 2009

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Civil através do Núcleo de Capturas (NECAPC), apresentou a prisão de dois foragidos da justiça que foram condenados um pelo crime de tráfico e o outro pelo crime de roubo.

Gleyson Batista Rufino, de 32 anos, foi preso no bairro Eldorado na terça-feira (11). Este estava foragido da justiça a mais de um ano e meio pelo crime de tráfico de drogas.

“O Gleyson é uma pessoa que sabemos que é influente em uma determinada facção criminosa e estava foragido da justiça a mais de um ano. Agora conseguimos recaptura-lo e deve ficar algum tempo recluso no presídio, disse o delegado Ricardo Casas.

Outro que foi preso no bairro Bahia Velha foi Agostinho Sales, de 50 anos. O mandado de prisão está relacionado a um crime cometido no município de Feijó em 29 de outubro de 2009. Uma agência do Bando do Brasil foi assaltada e Agostinho era um dos participantes.

“Está foi mais uma das centenas de prisões que fizemos ao logo deste mês que consideramos importante. Trata-se de um homem perigoso que foi tirado de circulação. Na época ele participou de um assalto a uma agência do Banco do Brasil. Estava respondendo em liberdade, mas agora foi condenado pelo crime, disse Casas.

