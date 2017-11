Dois homens são executados no bairro 6 de agosto

De acordo com informações repassadas por testemunhas, uma dupla não identificada em uma motocicleta efetuou os disparos

Redação ORB

Paulo Sergio da Silva, 25 anos, e Antônio da Silva, 30, foram mortos na manhã desta quarta-feira, 29, na rua principal do bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com informações repassadas por testemunhas, uma dupla não identificada em uma motocicleta efetuou os disparos. As vitimas morreram antes mesmo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegar ao local.

A Policia Militar chegou ao local do crime e fez o isolamento da área. Peritos do Instituto Médico Legal já estão no local e os corpos devem ser encaminhados ao IML ainda na manhã de hoje. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Rio Branco.

