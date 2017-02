Dois meses após sofrer tentativa de homicídio, jovem é morto a tiros

Vítima tinha passagem pela polícia por roubo e furto.

Jovem foi atingido com tiros no rosto e na nuca, segundo o delegado.

Dois meses após ser vítima de uma tentativa de homicídio, o jovem Leandro Lima de Oliveira, de 20 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (27) no residencial Andirá, no Xavier Maia, em Rio Branco. O delegado responsável pelas investigações, Rêmulo Diniz, afirma que a vítima tinha passagens por roubos e furtos e estava foragido do sistema prisional.

A polícia trabalha inicialmente com duas linhas de investigação. A primeira é que Oliveira tenha sido morto devido à dívida de droga e a segunda seria devido à briga de facções.

O rapaz levou dois tiros, que pegaram na nuca e no rosto, segundo o delegado. Ele estava em uma motocicleta no momento do crime e havia saído de uma casa conhecida como ponto de venda de drogas.

“Leandro foi vítima de uma execução comprovada. Ele levou um tiro pelas costas e outro em sua face, quando já estava deitado ao chão. Ele estava em uma motocicleta e foi surpreendido com os tiros quando estava saindo de um ponto de venda de drogas. Ele estava reclamando à família que estava sendo perseguido por uma facção rival. Então, é uma pessoa que estava muito envolvida no crime, muitas passagens e reclamações de vizinhos de alguns fatos delituosos que vão ser juntados aos autos”, afirma o delegado.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), e a família aguarda liberação. No local, a mãe do jovem, que não quis gravar entrevista, disse que ele morava com o pai e que era um filho tranquilo.