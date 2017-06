Dois peruanos e um acreano são presos por tráfico de drogas em SE

G1

Informações passadas através do Disque-Denúncia levaram a prisão de três homens, dois peruanos e um do estado do acre, durante ação do Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil de Sergipe, na tarde de quinta-feira (1º), em Aracaju (SE).

A Operação “Nuevo Sol”, como foi chamada pela polícia, autuou o trio por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um dos peruanos utilizava Carteira de Habilitação Falsa (CNH) e com o grupo foram apreendidos cerca de 500 gramas de cocaína, seis celulares, balança de precisão, caderno com anotações e dois veículos utilizados nas entregas de drogas.

De acordo com a polícia, o carregamento de narcóticos era feito no Norte do país e distribuído a traficantes na capital sergipana, onde a droga era armazenada em uma casa no Bairro Farolândia, Zona Sul da capital. Neste local, os peruanos distribuíam a droga.

Segundo o diretor do Denarc, delegado Osvaldo Resende, a Operação “Nuevo Sol” constatou que a droga chegava do Acre em Aracaju pelos Correios, escondidas em isopores contendo açaí. O delegado informou ainda que o acreano responde a mais de cinco processos criminais no estado natal e tinha mandado de prisão em aberto.