Dois presos: Polícia Civil identifica envolvidos em assassinato de empresário boliviano

Alexandre Lima. com vídeo de Almir Andrade

O trabalho investigativo da Polícia Civil na fronteira, sob a coordenação do delegado Karlesso Nespoli, conseguiu identificar os envolvidos no assassinato do empresário boliviano, Tony Gomez Leverenz, de 45 anos, que ocorreu no início da tarde deste sábado, dia 23.

O boliviano foi morto com cerca de seis tiros dentro de seu estabelecimento por um homem que foi filmado pelo sistema de segurança. A linha das investigações chegou durante o dia desta quarta-feira, dia 27, até os suspeitos identificados como; Luiz Teixeira dos Santos Junior, que foi preso em posse de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, utilizada no homicídio.

Joebson Aliton Araújo de Amorim, foi identificado como o proprietário da arma e do veiculo usado no cometimento do crime. Um VW/Saveiro, placas MZZ 3594, que ficou estacionado em frente a uma sorveteria esperando o assassino após cometer o crime.

O veículo estaria sendo dirigido por Anderson dos Santos, que está foragido e possui mandado de prisão em aberto. O assassino não foi divulgado à imprensa, devido estar sendo procurado e que não possa atrapalhar as investigações até sua captura.

Luiz Teixeira dos Santos Junior foi localizado pelo Bairro Ferreira Silva e ainda teria tentado escapar ao perceber o cerco dos agentes, pulando por quintais. O mesmo tentou jogar a arma e a droga em um quintal e se esconder dentro do banheiro de outra casa, mas, foi localizado.

A partir da detenção dos dois, se foi ligando ao crime. Se acredita que o principal motivo tenha sido motivado por uma pessoa de origem boliviana ou peruana, que estaria devendo muito dinheiro ao empresário assassinado, na compra de castanha, e ‘encomendou’ a morte.

Joebson e Luiz teriam o envolvimento por prestar auxilio na ‘logística’ dos dois que vieram da Capital para cometer o crime, oferecendo a arma e o carro, além de identificar a vítima a mando do contratante.

O carro usado na fuga e a dupla foram conduzidos à delegacia e estão custodiados à Justiça, podendo ser transferidos ao FOC a qualquer momento. O delegado concedeu entrevista e falou sobre a operação.

Veja vídeo com Almir Andrade abaixo:



