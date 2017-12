Dois são alvos de tentativa de homicídio por arma de fogo em Brasiléia

Alexandre Lima

Era por volta das 18h00 desta terça-feira, dia 5, quando o hospital de Brasileia recebeu dois jovens feridos, sendo um menor de 15 anos e Thiago Souza (20), vítima de uma tentativa de homicídio com arma de fogo.

Segundo foi levantado, os dois estariam próximos ao anel viário localizado na Avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade, quando dois indivíduos se aproximaram em uma moto.

Foi quando o garupa sacou de uma escopeta e efetuou dois disparos contra os jovens. O menor de 15 anos foi atingido no braço direito, estava na companhia de seu filho de 11 meses que escapou sem ferimentos.

Já Thiago, foi atingido na mão esquerda e alguns dos chumbos acertaram o abdômen. Foi quando disseram que haviam sido confundidos por membros de facções rivais que estão em conflito na fronteira.

Os dois deram entrada no hospital e foram atendidos pela equipe de plantão. Nenhum corria risco de morte e ficaram em observação, podendo ser liberados até a madrugada.

Uma equipe de policiais do GIRO esteve no hospital para buscar informações do sinistro e já teriam uma identificação dos suspeitos. Uma busca seria realizada pela cidade, na tentativa de localizar e prender a dupla.

