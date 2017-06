Dois são presos por roubo e tráfico no Belo Jardim

Sandro de Brito – Assessoria/Sepc

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) prenderam na tarde desta quinta-feira, 22, Sebastiao Silva de Alencar, 27 anos, sentenciado pelo crime de roubo, e Robson da Costa, 28 anos, com sentença condenatória por tráfico de drogas.

Os dois foram localizados no bairro Belo Jardim, por policiais civis da DHPP. Presos, ambos foram conduzidos a delegacia da 3ª regional e apresentados a autoridade policial para prestar esclarecimentos, posteriormente conduzidos ao presídio do Estado, ficando à disposição da justiça.

De acordo com delegado Karlesso Nespoli, as investigações devem seguir seu curso no sentido de averiguar possível envolvimento de Sebastião e Robson em outros delitos.

“O trabalho de cumprimento de mandados judiciais está sendo intensificado pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil, no sentido de tirar de circulação pessoas com pendências na justiça”, disse Karlesso.

