Domingo na praça recebe o Festival Pachamama

O Festival Pachamama Cinema de Fronteira, que tem como coordenador Marcelo Cordero, consiste em levar apresentações culturais e cinematográficas aos municípios do Acre, aos estados da Bolívia, Peru, Venezuela e outros.

Neste domingo, 25, foi a vez da cidade de Brasiléia receber o festival e toda sua estrutura, inserido na programação do já tradicional domingo na praça, onde a população vem prestigiar os artistas locais e se divertir no domingo a tarde.

A prefeitura municipal de Brasiléia, através da secretaria de cultura, vem tendo todo esse olhar carinhoso no que tange ao recorte cultural do município, entendendo que a cultura e o cuidado com o cidadão e seu bem estar é de suma importância para a população, e com isso, a prefeita Fernanda Hassem, sempre busca fomentar a cultura no município através destes eventos, dando prestigio e visibilidade aos artistas regionais.

Além da inserção do Pachamama, apresentaram-se nesta edição do Domingo na Praça os cantores, Rogerlan e Raimundo da Cacilda, a animadíssima quadrilha junina do Centro do Idoso e os alunos/artistas do grupo de teatro e dança da Universidade Amazônica de Pando – UAP.

O morador John Wisley, fala sobre as ações culturais realizadas pela prefeitura

“É muito bom nos termos mais esta opção de lazer aqui em nossa cidade, poder se encontrar com os amigos e curtir uma boa programação cultural aqui na praça Hugo Poli, que hoje ainda vai contar com a apresentação do festival Pachamama. Vim a praça hoje acompanhando minha avó que logo mais se apresentará com a junina do centro do idoso, então o sentimento é de gratidão, a toda prefeitura, que é visível o esforço que tem feito para melhorar nossa cidade”, declarou.

A secretária de educação e coordenadora das comemorações em alusão ao aniversario da cidade, Ramiege Rodrigues fala sobre as ações programadas para este aniversário.

“Hoje damos inicio as atividades em comemoração aos 107 anos de Brasiléia, e já começamos em grande estilo, com o domingo na praça e o festival Pachamama, onde temos os artesãos e expositores e a comunidade em geral, que vem mais uma vez prestigiar o nosso evento. Nesta segunda-feira, 26, teremos o hasteamento oficial das nossas bandeiras, com a participação da comunidade escolar e população no geral. Além de toda a programação, que todos podem conferir no site e redes sociais da prefeitura, teremos o nosso desfile cívico no dia 29 de junho, as 18:00hs aqui mesmo na praça Hugo Poli”, ressaltou a secretária.

A prefeita Fernanda Hassem, reafirma o compromisso com Brasiléia e agradece a população

“Com mais esta edição do domingo na praça juntamente com o festival Pachamama, abrimos as comemorações do aniversário de nossa cidade. Brasiléia se encaminha para os seus 107 anos e precisamos cuidar e zelar pela nossa cidade, nós da prefeitura, temos trabalhado a cada dia para transformar Brasiléia em um lugar melhor para s viver. Agradeço a amizade e o acolhimento que a população vem nos dando, estamos trabalhando a todo vapor e nossa centenária merece toda dedicação, carinho e cuidado. Venha pra Brasiléia e participe das comemorações do nosso aniversário”, fala Fernanda.

