Dona de casa encontra casa arrombada e não pode registrar B.O. por falta de peritos na fronteira

Por Almir Andrade

Arrombamentos e pequenos furtos a residências estão cada vez mais frequentes na fronteira. A menos de uma semana de um assalto a residência de aposentados, Brasiléia registra mais um sinistro.

Dessa vez, ocorreu na noite da última terça-feira (26) na casa da dona R.R. Segundo ela havia saído para lanchar com sua filha e ao retornar para a residência, localizada no bairro José Moreira em Brasiléia, parte alta da cidade, encontrou as portas arrombadas e a casa toda revirada.

Na ação, os meliantes entraram na residência pelos fundos, com acesso pelo quintal através de uma janela arrombando a mesma. Reviraram os cômodos levando dois televisores de plasma 42 polegadas, telefone celular e cartões de crédito. Por sorte uma motocicleta que estava na sala com a chave na ignição não foi levada.

A dona da residência procurou a polícia, mas, segundo informações, não pôde registrar boletim de ocorrência (B.O.), já que não há peritos para averiguar o local do crime e que nada poderia ser feito.

Em tempo, esse tipo de situação vem se tornando comum cada vez mais comum na região da fronteira e muita das vezes sem solução.

Até o fechamento desta matéria ninguém foi identificado ou preso.

Veja as imagens e vídeo abaixo:

Atualização

Policiais realizaram registro de Boletim de Ocorrência

Após a publicação da matéria do jornalista Almir Andrade acima, policiais da delegacia do município de Brasiléia, reiteraram que o Boletim de Ocorrência, sob o número 011864/2017, foi realizado na noite desta terça-feira, dia 26, às 21h13, após tomarem conhecimento do caso citado, como mostra a data e horário.

Complementam ainda que, a falta de um perito não é motivo do não registro do B.O., mesmo que posa vir atrapalhar em datas futuras, na elucidação do caso e prisão dos acusados.

O caso está sendo investigado e tão logo seja identificado os autores e presos, será levado ao conhecimento da população.

