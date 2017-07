Dupla acusada de furtos em Brasiléia são presos consumindo drogas com menores

Alexandre Lima

Foram presos por volta das 11h30 desta quarta-feira, dia 13, dois jovens acusados de estarem praticando delitos pela fronteira. José Jhefeson Pereira Fortes (19) e Lucas Matheus Silva dos Santos (18), foram detidos quando estavam em um quarteirão localizado próximo a rodoviária de Brasiléia.

Quando foram localizados, a dupla estava dentro do quarto com duas menores de 16 anos que haviam convidado para consumir drogas, fato esse negado pelas duas já na delegacia, onde seriam ouvidas pelo delegado junto com Lucas e José.

Dentro do quarto, foram localizados vários produtos que haviam sido furtados de dentro de um comércio existente no ginásio esportivo Eduardo Lopes, como também utensílios de um restaurante recém-inaugurado ao lado do campo de futebol.

Os proprietários foram avisados e identificaram os produtos furtados na delegacia.

Segundo foi levantado pelos policiais militares que detiveram a dupla, ambos já têm passagens pela justiça acreana por vários delitos. Lucas estaria foragido da Capital, onde até trocou tiros com a polícia e é considerado perigoso, apesar da pouca idade.

José que é natural de Brasiléia, vem praticando furtos e arrombamentos, sendo detido várias vezes. O caso seria encaminhado para o juizado da Comarca, onde se espera a transferência para o presídio na Capital, ficando a disposição da Justiça.

