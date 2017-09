Dupla é detida novamente praticando assalto a mão armada na fronteira

Alexandre Lima

Foram presos mais uma vez na noite desta quinta-feira, dia 21, a dupla que vem passeando pela Comarca de Brasiléia após praticarem vários delitos, como furtos e assaltos sem que paguem por seus crimes.

Adelciano Santos Silva (22), vulgo ‘Dedeca’, vem passeando pelas delegacias a tempos pela prática de furtos e roubos, sempre é preso na companhia de menores de idade. Sendo que um desses, também já é velho conhecido do Conselho Tutelar, Ministério Público e judiciário.

Dedeca e o menor, vem sendo detidos ao menos uma vez por mês durante este ano. Na maioria das vezes, sempre brincava com os policiais que não ficava preso por muito tempo e assim acontecia, voltando para as ruas para praticar outros delitos.

Cerca de 20 dias atrás, a dupla foi detida por envolvimento em furto de motos, menos de 24 horas depois, foram liberados graças a audiência de custódia e voltaram a praticar crimes.

Desta vez, foram detidos após amarrar uma vítima, identificada como J. Henrique, que foi surpreendido pela dupla que estava armada no Bairro Eldorado, próximo ao SESC. Os dois conseguiram levar um revolver calibre 32, cartões bancários com as senhas para em seguida fugir tomando rumo ignorado.

Somente com a chegada da esposa que havia saído para o culto na igreja, encontrou o seu esposo amarrado e a casa revirada, acionaram as autoridades policiais. Com ajuda do arquivo de fotos, foi possível identificar Dedeca e o menor que foram detidos e conduzidos à delegacia.

Até o fechamento desta matéria, as armas não teriam sido encontradas. Mais uma vez, os dois estão à disposição da Justiça.

Matérias relacionadas:

‘Dedeca’ volta a ser detido pelo Giro com moto furtada em Brasiléia

‘Dedeca’ quebra condicional e volta a ser preso por receptação de moto roubada

PM apreende menor em flagrante duas vezes em menos de 24 horas pelo mesmo crime

Trabalho conjunto entre Polícia Civil e GIRO manda mais de 15 pra PENAL

Comentários