Dupla é presa após assaltar casa lotérica no interior do Acre e levar R$ 1 mil

G1

Uma dupla foi presa na tarde desta quarta-feira (20) logo após cometer um assalto a uma unidade da Caixa que funciona dentro de um estabelecimento comercial em Rodrigues Alves, no interior do Acre.

Um deles entrou no local, sacou a arma, anunciou o assalto e levou o dinheiro do caixa e o telefone celular de três clientes.

Já Carvalho alega que já conhecia a rotina do estabelecimento, o que ajudou no cometimento do crime. “Eu já conhecia o local. Liguei para ele vir para a vila para a gente fazer o assalto. Eu dirigi e ele fez o assalto. A polícia me pegou quando a gente estava chegando na vila”, conta.